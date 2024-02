Altre 80 Zone 30 km/h per la Sicurezza a Roma… ma quelle esistenti hanno funzionato?

Che a Roma la velocità eccessiva sia la causa principale di incidenti spesso con esiti mortali che vedono coinvolti ciclisti, motociclisti e, sempre più spesso, pedoni falcidiati su marciapiede e su strisce pedonali, è un dato incontrovertibile. Ma farla sembrare l’unica responsabile e far credere che l’aggiunta di altre 80 Zone 30 a quelle già esistenti, ce ne corre.

Pensiamo che la sola realizzazione di Zone 30 sia solo la scelta più economica. Siamo convinti che gli attraversamenti pedonali più critici vadano realizzati su piastre rialzate, tutti dotati di una adeguata illuminazione e con una segnaletica verticale luminosa. La pericolosità per i pedoni è rappresentata poi anche dalla sosta selvaggia che vede gli autoveicoli lasciati su strisce, incroci, stalli di sosta dei mezzi pubblici e scivoli per disabili. La pericolosità va anche individuata in una precaria illuminazione pubblica, in sedi stradali ammalorate e con buche e rialzi spesso dovute alla presenza di radici. Infine c’è la pericolosità post Covid19 che ha portato ad una vera e propria invasione di dehors di ogni tipo e dimensione posizionati spesso in barba alle norme contenute nel nuovo Codice della Strada.

Nel V Municipio

Nel municipio V un’altra negatività è rappresentata da un incredibile numero di strade prive di marciapiede, addirittura su entrambi i lati della carreggiata. Ci sono poi strade, tra l’altro in carico al Dipartimento SIMU come ad esempio e via Tor de’ Schiavi a Centocelle che, in una relazione della Polizia Locale cistut da report sul numero degli incidenti è stata portata, dopo una valutazione in Commissione, in aula.

Un lavoro che purtroppo ad oggi non ha apportato modifiche in una strada che, nonostante l’esigua larghezza della carreggiata nel tratto che va da via dei Glicini a piazza delle Camelie, continua ad essere a doppio senso di marcia. Vanificati negli anni sia i progetti per l’allargamento di quel tratto e sia la realizzazione di un Senso unico per il quale andrebbe valutato se per uscire o entrare dalla via Casilina nel Quartiere di Centocelle. Valutazioni e decisioni sulle quali è chiamato ad esprimersi il Municipio V. Questo anche perché secondo quanto affermato dal Sindaco Gualtieri sull’area del Parco Archeologico di Centocelle in occasione del Giubileo del 2025 il Comune di Roma e il Vaticano hanno sottoscritto un accordo per effettuare cinque manifestazioni da 200.000 partecipanti cadauna. Insomma, farsi trovare pronti è un obbligo e non una semplice opzione.

L’elenco delle strade

Le tre Zone 30 già attive quando è stato approvato il Pums:

P1-01 Monti

P1-02 Borgo Pio

P1-03 Appia Antica

Le Zone 30 da attivare (oltre quelle già attivate)

P2-01 Pigneto

P2-02 Casal Bertone

P2-03 Acqua Sacra

P2-04 Osta Antica

P2-05 Axa Malafede

P2-06 Aventino

P2-07 Centocelle

P2-08 Quadraro Vecchio

P2-09 Tuscolana

P2-10 Villa Certosa

P2-11 La Rustica

P2-12 Monte Verde

P2-13 Marconi

P2-14 Fonte Meravigliosa

P2-15 Eur

P2-16 Prati

P2-17 Torraccia

P2-18 Testaccio

P2-19 Portuense

P2-20 Garbatella

P2-21 Montagnola

P2-22 San Paolo

P2-23 Stazione S. Pietro

P2-24 Avignone

P2-25 Coppedé

P2-26 Morena

P2-27 Lungomare Ostia

P2-28 Zama

P2-29 Terme di Caracalla

P2-30 Porta Metronia

P2-31 Val d’Ala

P2-32 Piazza Alessandria

P2-33 Ex-Tangenziale est

P2-34 P.zza Gondar – Addis Abeba

P2-35 Trastevere Ripa

P2-36 Isola Ambientale Farnese Portico D’Ottavia

P2-37 Isola Ambientale Navona Pantheon

P2-38 Spagna Trevi Quirinale

P2-39 Ludovisi Veneto

P2-40 Termini

P2-41 Viminale

P2-42 Esquilino

P2-43 Colosseo Colle Oppio

P2-44 Celio

P2-45 San Saba

P2-46 Lungotevere Ansa Barocca

P2-47 Torre Maura

P2-48 Villaggio Olimpico

P2-49 Lucchina-Ottavia

P2-50 Battistini

P2-51 Amba Alagi

P2-52 Sanfippolito

P2-53 Province

P2-54 High line Prenestina

P2-55 Romanisti

P2-56 Colli Aniene

P2-57 Colle di Mezzo

P2-58 Casal Bernocchi

P2-59 Gianicolense

P2-60 Valle dell’inferno

P2-61 Degas

P2-62 Parco de Medici

P2-63 Piazza Morelli

P2-64 Etruria

P2-65 Tor Pignattara

P2-66 Beltramelli

P2-67 Casal Bruciato

P2-68 Meucci

P2-69 Bertarelli

P2-70 Collina Lanciani

P2-71 Mura Ardeatine

P2-72 Via di Porta Latina

P2-73 Acquedotto Paolo

P2-74 Corso Italia

P2-75 Casal Brunori

P2-76 Primavalle

P2-77 Balduina