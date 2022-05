Altre telecamere su corsie preferenziali da lunedì 9 maggio

Da lunedì 9 maggio, altre corsie preferenziali, riservate al trasporto pubblico, saranno controllate dalle telecamere per la rilevazione automatica dei transiti. I dispositivi serviranno a contrastare l’invasione da parte dei veicoli non autorizzati.

Le telecamere si accenderanno in via Emanuele Filiberto, direzione Manzoni;via Emanuele Filiberto, direzione San Giovanni; viale Libia, direzione Santa Emerenziana; viale Libia, direzione Gondar; via Cicerone, direzione Cola di Rienzo; Lungotevere dei Sangallo; via Vittoria Colonna, direzione Ara Pacis; via Volturno, direzione Termini; via Volturno, direzione Cernaia; Corridoio Laurentino, direzione metro Laurentina; Corridio Laurentino, direzione GRA; via dei Fori Imperiali/via San Pietro in Carcere; largo Corrado Ricci/via dei Fori Imperiali; viale Eritrea, altezza via Sirte, direzione Piazza S. Emerenziana; viale Eritrea, altezza via della Marta, direzione piazza Annibaliano.

Questi invece i siti dove le telecamere di controllo sono già presenti e sono stati solo sostituiti i dispositivi obsoleti: Via Nazionale/Largo Magnanapoli; Via Nazionale/Via Milano; Circonvallazione Cornelia/Via Pagano; Via del Tritone/Via Zucchelli; Via Aurelia/Via Mistrangelo; Via di Santa Maria in Cosmedin; Via Ostiense/Civ. 131; Via Ostiense/Piazzale Ostiense; Via dell’Amba Aradam; Via di Portonaccio; Via Catania/Via Lecce; Via Nomentana/Via di Sant’Angela Merici; Via Nomentana/Via XXI Aprile; Via Nomentana/Via Sacco Pastore.

Vedi qui la mappa delle nuove telecamere

Ulteriori dettagli su romamobilita.it