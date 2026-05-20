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Ama: ecco il nuovo sito web tra pagamenti Ta.Ri. diretti e accessi con Spid

Percorsi separati per famiglie e imprese, motore di ricerca per i cassonetti e mappa interattiva dei centri di raccolta

Redazione - 20 Maggio 2026

Un nuovo spazio digitale completamente ripensato nella veste grafica, nei contenuti, nell’infrastruttura e nei percorsi: pensato per gli utenti e costruito sui dati.

Il portale rinnovato non è solo una vetrina, ma un vero e proprio asset strategico capace di generare valore, guidare le decisioni aziendali e ascoltare i bisogni reali dei cittadini.

È online il nuovo sito web di AMA S.p.A. progettato e realizzato per rispondere al meglio alle necessità di cittadini e aziende attraverso un design completamente rinnovato per offrire interfaccia moderna, intuitiva e accessibile; e una navigazione semplificata che valorizza i contenuti chiave e migliora il coinvolgimento.

L’elemento centrale di questa nuova versione del sito www.amaroma.it è la creazione di due percorsi web distinti dedicati a privati e aziende.

Questa separazione consente di orientarsi più facilmente tra informazioni, servizi online e contenuti utili, distinguendo le necessità delle utenze domestiche da quelle delle attività produttive e commerciali.

Altra importante novità è quella rappresentata dalla possibilità di accedere al sito effettuando il login con credenziali CIE (Carta di Identità Elettronica) e SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per usufruire così dei servizi online in modo rapido e sicuro.

Oltre che visualizzare e gestire i dati relativi alla propria utenza, a partire dalla prossima bollettazione, per gli utenti loggati, sarà possibile pagare la Ta.Ri. direttamente sulla propria area personale (utilizzando i vari canali di pagamento elettronico).

Una mappa interattiva consente poi di consultare i servizi di raccolta e i punti utili sul territorio (Centri di Raccolta, contenitori per materiali tessili, oli vegetali, pile e batterie esauste, farmaci scaduti, ecc.), mentre la sezione “Dove si butta?” è stata strutturata come un vero e proprio motore di ricerca capace di presentare agli utenti contenuti pertinenti, per aiutarli a conferire correttamente tutte le tipologie di rifiuti e materiali.

Il sito web è stato progettato per garantire una navigazione chiara, semplice e perfettamente responsive (PC, smartphone, tablet), mentre la nuova identità visiva “green” presenta un’interfaccia più moderna, accessibile e riconoscibile.

“Il lancio di questa versione totalmente rinnovata del nostro sito web rappresenta un ulteriore e fondamentale step nel percorso di trasformazione digitale di AMA su cui stiamo investendo idee, risorse e competenze – sottolinea il Presidente di AMA Bruno Manzi –. Questo nuovo spazio web, che si affianca ai nostri canali social, risponde a una delle nostre principali priorità che è quella di avvicinare quanto più possibile l’azienda alle esigenze di cittadini e imprese attraverso un canale di comunicazione interattivo facilmente accessibile e consultabile”

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

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