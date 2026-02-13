“Ama il tuo quartiere” 14 e 15 febbraio

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”: raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, organizzata da AMA, in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Saranno complessivamente 13 le postazioni a disposizione dei romani, nei municipi I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e XV.

Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate fatta eccezione per quello di via Ateneo Salesiano temporaneamente chiuso perché danneggiato da un incendio. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Nella mattinata di sabato, saranno allestite 5 postazioni nei municipi I, VIII, X, XI e XIII, mentre domenica, saranno coinvolti i municipi I, II, V, VI, VII, XII, XIV e XV con il posizionamento di ulteriori 8 eco-stazioni.

Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, RAEE, abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc .). In quelle del sabato, sarà anche possibile conferire sfalci e potature.

I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12.30 . I materiali consegnati dai cittadini nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero/riciclo.

