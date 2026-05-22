“Ama il tuo quartiere” 23 e 24 maggio

Sabato 23 e domenica 24 maggio, torna la campagna di sensibilizzazione ambientale “AMA il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”: raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, legno organizzata da AMA, in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Saranno complessivamente 14 le postazioni a disposizione dei romani, nei municipi I, II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV e XV.

Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate.

Tutte le informazioni sulle postazioni e sui materiali conferibili sono disponibili sul nuovo portale www.amaroma.it.

Sabato mattina, saranno allestite 6 postazioni nei municipi IV, V, VI, X, XI e XV, mentre domenica, saranno coinvolti con 8 postazioni i municipi I, II, IV, V, VIII, IX, XIV e XV.

Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, metallo, RAEE, abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc .). In quelle del sabato, sarà anche possibile conferire sfalci e potature.

I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12.30 . I materiali consegnati dai cittadini nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero/riciclo.

Domenica dalle 10 alle 18, inoltre, Ama invita i romani a Via Pietro de Coubertin, nell’area esterna dell’Auditorium Parco della Musica, per l’evento “Ama. Ieri, oggi e domani. Una storia che continua”.

Si tratta di una giornata speciale, aperta gratuitamente a tutti, per scoprire da vicino la storia dell’azienda, i mezzi di ieri e di oggi, il nuovo sito web, il Gemello Digitale di Roma e le attività per bambine e bambini. Disponibili sul potale web il programma e le prenotazioni alle varie attività.

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