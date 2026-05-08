“Ama il tuo quartiere” 9 e 10 maggio

Sabato 9 e domenica 10 maggio, torna la campagna di sensibilizzazione ambientale “AMA il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”: raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, legno organizzata da AMA, in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Saranno complessivamente 15 le postazioni a disposizione dei romani, nei municipi I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate.

Sabato mattina, saranno allestite 6 postazioni nei municipi II, V, VII, VIII, X e XV, mentre domenica, saranno coinvolti con 9 postazioni i municipi I, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII e XIV con il posizionamento di ulteriori 9 eco-stazioni.

Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, metallo, RAEE, abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc.). In quelle del sabato, sarà anche possibile conferire sfalci e potature.

I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12.30. I materiali consegnati dai cittadini nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero/riciclo.

Per info sulla postazione più vicina e sui materiali conferibili, si può consultare il sito www.amaroma.it,

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