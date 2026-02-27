“Ama il tuo quartiere” sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo

Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026 torna l’appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Il prossimo weekend sono coinvolti i Municipi I, II, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, consumabili da stampa, sfalci e potature.

Inoltre, sarà possibile conferire anche abiti usati nei nuovi cassonetti di color amaranto.

Si segnala che i rifiuti particolari come vernici, pile e batterie al piombo non possono essere portati nelle postazioni di AMA il tuo Quartiere ma solo nei Centri di raccolta.

Di seguito le postazioni di raccolta attive in ciascun Municipio dalle ore 8 alle 12.30:

Municipio I

1 marzo

Piazza Tempio di Diana Area Parcheggio

Viale delle Terme di Traiano fronte viale Fortunato Mizzi

Oggetti in legno, metallo, ingombranti, RAEE, tessili, abiti usati e accessori

Municipio II

28 febbraio

Via Tiburtina – fronte Piazzale Valerio Massimo

Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori

Municipio IV

1 marzo

Via Siro Solazzi (lato via Enrico Jovane fronte scuola)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), tessili, abiti usati e accessori

Municipio V

28 febbraio

Largo Raffaele Pettazzoni

Legno, Metalli, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature, Tessili, Abiti usati e accessori

1 marzo

Via Rovigno d’Istria (mercato Villa Gordiani)

Legno, Metalli, Ingombranti, Raee, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio VI

28 febbraio

Via Elce Della Vecchia (parcheggio)

Legno, Ingombranti, Metalli, RAEE, Sfalci e potature, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio IX

1 marzo

Largo Montanari

Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio X

28 febbraio

Via Ruggero Panerai

Via Luciano Laurenzi

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio XI

28 febbraio

Via Generale Arturo Crocco

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature, Tessili, Abiti usati e accessori

1 marzo

Lungotevere Pietra Papa

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio XII

28 febbraio

Viale Quattro Venti (fronte civico 166 al 182)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio XIV

1 marzo

Via Tallone (angolo via Romolo Lozzi)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio XV

28 febbraio

Via di Grottarossa – area mercato

oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

