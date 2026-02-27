“Ama il tuo quartiere” sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo
Postazioni nei Municipi I, II, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV
Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026 torna l’appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.
Il prossimo weekend sono coinvolti i Municipi I, II, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XV. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, consumabili da stampa, sfalci e potature.
Inoltre, sarà possibile conferire anche abiti usati nei nuovi cassonetti di color amaranto.
Si segnala che i rifiuti particolari come vernici, pile e batterie al piombo non possono essere portati nelle postazioni di AMA il tuo Quartiere ma solo nei Centri di raccolta.
Di seguito le postazioni di raccolta attive in ciascun Municipio dalle ore 8 alle 12.30:
Municipio I
1 marzo
Piazza Tempio di Diana Area Parcheggio
Viale delle Terme di Traiano fronte viale Fortunato Mizzi
Oggetti in legno, metallo, ingombranti, RAEE, tessili, abiti usati e accessori
Municipio II
28 febbraio
Via Tiburtina – fronte Piazzale Valerio Massimo
Legno, ingombranti, metalli, RAEE, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori
Municipio IV
1 marzo
Via Siro Solazzi (lato via Enrico Jovane fronte scuola)
Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), tessili, abiti usati e accessori
Municipio V
28 febbraio
Largo Raffaele Pettazzoni
Legno, Metalli, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature, Tessili, Abiti usati e accessori
1 marzo
Via Rovigno d’Istria (mercato Villa Gordiani)
Legno, Metalli, Ingombranti, Raee, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio VI
28 febbraio
Via Elce Della Vecchia (parcheggio)
Legno, Ingombranti, Metalli, RAEE, Sfalci e potature, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio IX
1 marzo
Largo Montanari
Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio X
28 febbraio
Via Ruggero Panerai
Via Luciano Laurenzi
Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio XI
28 febbraio
Via Generale Arturo Crocco
Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature, Tessili, Abiti usati e accessori
1 marzo
Lungotevere Pietra Papa
Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio XII
28 febbraio
Viale Quattro Venti (fronte civico 166 al 182)
Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio XIV
1 marzo
Via Tallone (angolo via Romolo Lozzi)
Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio XV
28 febbraio
Via di Grottarossa – area mercato
oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.
