“Ama viemme a prenne!”, è l’appello accorato di un mucchio di rifiuti, raccolti da volontari e che stazionano davanti al playground del parco di Via Furio Cicogna, nel quartiere Casal de Pazzi. Lo abbiamo fotografato oggi 10 marzo alle ore 12.

Poiché la via è molto trafficata e mezzi dell’Ama stazionano a non più di duecento metri la popolazione del quartiere e gli utenti del parco confidano in un sollecita rimozione da parte dell’Azienda Pubblica che specie in questo giorni magnifica a ogni piè sospinto il suo rinnovamento.