Ancora degrado e abbandono in Via del Pergolato

Sig. B.N., ricorda la sua lettera ad Abitare a Roma del 30 gennaio 2022? Ebbene oggi la discarica a cielo aperto c’è ancora. Qui di seguito il link della sua lettera: scarico abusivo all’ingresso del parco Alessandrino via del Pergolato/via delle Susine.

e in tutto questo… nessuno paga i danni alla collettività

Sig. Giuseppe Moccaldi, il 1 febbraio 2022 lei ha inviato questo commento alla lettera del Sig. B.N. :

Buongiorno, credo che questo sia uno dei casi in cui l’amministrazione, o chi per lei, potrebbe procedere con delle multe.

Se il locale ha effettuato una ristrutturazione, deve essersi rivolto ad una ditta, che sarebbe responsabile del corretto smaltimento; in caso contrario, ne sarebbe responsabile direttamente.

Sig. MCT, il 14 febbraio 2022 anche lei ha inviato questo commento alla lettera del Sig. B.N.:

purtroppo questo scempio è cominciato durante la pandemia e si sta aggravando giorno dopo giorno. Sta per arrivare l’estate e fate attenzione che potreste imbattervi in un amplesso al chiaro di luna (a me è capitato ed è stato molto sgradevole e imbarazzante).

I bambini dalle finestre della scuola vedono munnezza , respirano polvere, camminano su un tappeto di preservativi. Dentro al parco mancano panchine, e soprattutto secchi della spazzatura , niente la natura ci fa schifo!!! eppure questo angolo di roma non è male per niente!!!

Abitare a Roma, il 24 maggio 2011, aveva pubblicato un articolo sull’impianto sportivo del Quarticciolo e il progetto sul suo ampliamento,. Impianto ubicato nel parcheggio, questo il link:

Il Sig. Pasquale il 8 luglio 2014 ha inviato questo commento all’articolo:

E’ successa la stessa cosa a noi a Labaro, si sono mangiati i soldi, hanno tagliato 48 alberi e adesso ci troviamo da un anno con uno scheletro di cemento ache sta arruginendosi e un parco distrutto, nonostante avevamo raccolto 4000 firme di cittadini che non volevano questo mostro nel loro parco, una pineta centenaria, nonostante i servisi di Buongiorno Regione, Rai TRE e striscia la notizia.

Questo è il rispetto che hanno per i cittadini: NULLA

Le foto dello scempio le potete vedere qui:

http://www.parcocollidoro.it/2014/il-monumento-alla-vergogna/

Abitare a Roma il 12 febbraio 2022 ha pubblicato altro articolo con il titolo: Quel parcheggio e quel campo di calcio in via del Pergolato. Che fare per tentare di riqualificare l’intera area?. Qui di seguito il link

https://abitarearoma.it/quel-parcheggio-e-quel-campo-di-calcio-in-via-del-pergolato/

La Sig.ra Liliana il 23 maggio 2022 ha inviato questo commento all’articolo:

Salve, leggo solo ora il vostro articolo, in quanto cercavo informazioni proprio riguardo al centro sportivo ed il suddetto parcheggio.

Volevo sapere se ci sono stati riscontri e quindi si potesse avere qualche delucidazione, o purtroppo anche il vostro articolo è stato ignorato dall’alto.

Mi piacerebbe fare qualcosa in merito, grazie dell’attenzione

Perché il collage, perché la cronistoria? Volevamo dare un’unica risposta a tutti i lettori e a tutte le persone che hanno lasciato un loro commento su Abitare a Roma.

Non ci risulta nulla.

Ci siamo rivolti a mezzo articolo al neo assessore all’Ambiente del V Municipio, per chiedere cosa intendesse fare. Suggerendo di fare un sopralluogo essendo la viabilità di accesso pubblica e libera a tutti i cittadini (imbrattatori inclusi), che accedono anche al parco con le macchine, visto che una sbarra è stata rimossa.

Alleghiamo foto scattate questa mattina, per documentare questo nuovo articolo.