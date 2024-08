Antonio Viccaro ci ha lasciato

Mercoledì 7 agosto 2024 alle ore 15:00 si terranno i funerali di Antonio Viccaro presso la chiesa di Santa Bernadette a Colli Aniene in viale Ettore Franceschini 40.

Nell’ultimo mese sono veramente tante le persone che hanno contribuito alla vita sociale di Colli Aniene che ci hanno lasciato: il dott. Federico Marino Fattori, Paolo Santucci, Giuseppe Galati e ora Antonio Viccaro.

In memoria di Antonio Viccaro

Caro Antonio, un abbraccio forte e affettuoso da tutti quelli che, persone e associazioni, hanno condiviso con te iniziative, lotte, battaglie per una vita migliore su questo territorio.

Grazie per l’impegno profuso sino a che sei stato bene.

Un abbraccio e un pensiero affettuoso a Nadia, compagna della tua vita.

Buon viaggio Antonio.

Francesco Cardillo & C.

Mi dispiace moltissimo una gran bella persona e sempre in prima linea per la società

Peccato, grande dispiacere, ciao Antonio

Sentite condoglianze alla famiglia. Sono dispiaciuta per la perdita di una così cara persona.

