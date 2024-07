Colli Aniene piange Giuseppe Galati

Un breve tam tam sui gruppi Facebook di Colli Aniene ha preceduto la triste notizia: il 19 luglio 2024 Giuseppe Galati è morto all’età di 78 anni.

Era stato per molti anni il titolare della pizzeria a taglio presente davanti al mercato in viale Sacco e Vanzetti, “Pizza e polli da Peppe”.

Molte, moltissime persone del quartiere lo ricordano con affetto, stima e simpatia e di seguito abbiamo riportato solo una piccola scelta di messaggi tra le centinaia lasciate su Facebook.

Appena saranno resi noti data, orario e luogo del funerale aggiorneremo l’articolo. Le nostre più sentite condoglianze alla moglie Caterina e ai figli Sabrina e Andrea.

Le testimonianze in ricordo di Peppe Galati

Ci sono cresciuta con la pizza di Peppe… Un uomo onesto e straordinario come la moglie Caterina e i figli Sabrina e Andrea. Simona S.

Ciao grande Peppe… il quartiere ti ricorderà per sempre per la tua bontà e gentilezza, uno zio di tutti, sempre un sorriso, un consiglio… Porteremo con noi cresciuti con la tua pizza quel sapore dei tuoi mitici calzoni, boscaiola e gamberetti. Top del top, semplicità e passione! Umberto

A pè! Mo che me invento la mattina mentre corro per riposarmi quei due minuti? Un piacere a cui dovró rinunciare quello di incontrare il tuo sorriso ed i tuoi modi d’altri tempi. Un abbraccio a caterina ed i figli andrea e sabrina. Ci mancherai. Alessio Z.

Mi spiace veramente tanto. Condoglianze alla famiglia. È l’unico che con la sua gentilezza e professionalità è riuscito a far durare l’attività di pizzaiolo così a lungo. Quel negozio dopo di lui ha cambiato più di una volta il gestore. Serafina

Non ci posso credere un dolore grandissimo, un uomo dolcissimo il suo amore immenso verso i suoi nipoti, sua moglie Caterina, un abbraccio grande a tutti loro. Ciao nonno Peppe. Giorgia C.

Che brutta notizia. Persona squisita… le mie figlie all’uscita da scuola mangiavano la sua favolosa pizza al prosciutto cotto… ancora ne parlano. Condoglianze alla sua splendida famiglia. Roberta

La sua pizza, è uno dei migliori ricordi d’infanzia, per me e mia sorella. Una delle colonne del quartiere, se hai più di vent’anni, sei sicuramente cresciuto con la loro pizza… arma di ricatto di ogni genitore del quartiere. Marzia

Nooooo che dispiacere, prendevamo ogni sabato sera da lui e la moglie Caterina la pizza ed ogni mattina i miei figli quando andavano alla Scalarini. Cristina

Lo ricordo con tanto affetto i miei figli quando uscivano da scuola era tappa fissa in pizzeria. Orietta

Quanto mi dispiace… Peppe sei stato un grande Uomo e per me un pezzo importante della mia adolescenza con i tuoi calzoni super. Buon viaggio e un forte abbraccio alla famiglia.

La pizza prosciutto cotto e mozzarella con il prosciutto a pezzetti tipo dadini mitica… è stato un punto di riferimento per tutti i ragazzi di allora.

La più buona in assoluto mai più mangiata una pizza così; persona meravigliosa. Cristina M. Sara S. Cristina C.

Persona meravigliosa sempre con il sorriso lui e la moglie li ricordo tutti e due con molto affetto. Quando andavo a prendere la pizza e sapevano che avevo tre figli me ne davano sempre in più. Mi dispiace tantissimo erano speciali anche se ho frequentato poco la pizzeria ma quando mi vedevano hanno sempre ricordato il mio nome. Mi unisco a tutti voi per un abbraccio forte a tutta la famiglia. M.M.

Prendevi 1000 lire di pizza bianca e ce magnavi du giorni, e poi la frase storica: “oggi abbondante”.. ciao Peppe. Marco P.

Chissà se Peppe sapeva di essere nel cuore di così tante persone, tantissimi bambini oggi adulti. Forse ora lo sa, da lassù.

Le mie più sentite condoglianze ella famiglia e ai suoi amici. Enrica

