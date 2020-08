Aperto per Ferie all’Eur

Quest’anno saranno in tanti a scegliere di trascorrere agosto in città. Per rinfrescare le notti romane, la manifestazione Le Terrazze al Palazzo dei Congressi, diretta artisticamente da Gianluca Neon, è pronta a tenere i riflettori accesi per tutti i weekend di agosto.

Sarà sempre Aperto per Ferie il suggestivo belvedere all’Eur, che dal tramonto fino a notte inoltrata accoglierà il pubblico, rigorosamente contingentato, selezionato e munito di dispositivi di sicurezza. Intrattenimento soft, atmosfera glamour sulle ampie ed ariose terrazze riempite da comodi tavoli su cui godere di drink d’eccezione e dei djset di Paolo Pompei, anticipati ogni sera dalle esibizioni canore e dal vivo della talentuosa Lory Voice accompagnata dal pianista Gianluca Ricciardi.

Una proposta più leggera, compatibile con le norme studiate dal Governo e divulgate dalla Regione Lazio, condivise dall’organizzazione nel pieno rispetto delle regole.

Le Terrazze, manifestazione-evento baluardo dell’intrattenimento capitolino e realizzata con il patrocinio del Municipio IX di Roma Eur, è partita lo scorso venerdì 26 giugno, per proseguire fino a settembre con una proposta musicale soft, abbinata a quella teatrale, a cura di AB Management in collaborazione con E20Spettacolo.

Tra gli ospiti attesi sul marmoreo palco dell’Eur, ricordiamo: Antonello Costa (22 agosto), Giorgio Montanini (29 agosto) e Max Giusti (5 settembre).

MODALITA’ D’INGRESSO

LE TERRAZZE / Palazzo dei Congressi – Settima Edizione

Dal 26 Giugno a Settembre 2020. Aperto dal MERCOLEDì al SABATO con INGRESSO GRATUITO (special events esclusi)

Roma EUR – Piazza J.F. Kennedy, 1 – www.leterrazze.net