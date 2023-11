L’App NOSOSTA ti avvisa se la tua auto è di intralcio

Hai lasciato le luci della tua auto accese? Il finestrino abbassato? Stai bloccando un altro veicolo? Per tutte queste situazioni NOSOSTA ti offre la soluzione.

Puoi essere avvertito tempestivamente tramite notifica sul cellulare o via mail, a seconda della funzione che hai scelto. Entrambe ti avviseranno senza mostrare i tuoi dati personali ma solo utilizzando la targa della tua auto.

Nessuno saprà chi sei, ma tutti potranno comunicare con te!

NOSOSTA è pubblicata su “Play store” e fuziona tramite il sito https://www.nososta.it.

Una situazione concreta

Tutti sappiamo che parcheggiare in doppia fila, o davanti a un passo carrabile, oltre ad essere severamente vietato, può causare gravi disagi agli altri o impedire il transito ai mezzi pubblici. Ma chi non si è mai trovato nella situazione di avere la necessità di lasciare l’auto per un breve periodo in doppia fila per un’urgenza non rinviabile?

Oppure chi non si è trovato dalla parte opposta e non poter uscire dal parcheggio, perché bloccato da un altro veicolo? E, magari, dopo essersi affacciato invano ai negozi vicini alla ricerca del proprietario, essere costretto a suonare il clacson sperando di richiamare la sua attenzione?

È proprio in queste circostanze che NOSOSTA viene in aiuto.

Come si usa l’App NOSOSTA

Il proprietario dell’auto inserisce nell’apposito spazio dell’App la targa del suo veicolo, sceglie come essere avvisato (notifica o e-mail). Stampa il QR code che il sistema ha generato e lo colloca in bella vista sul cruscotto.

Chi vuole comunicare al proprietario del veicolo in sosta non corretta di venire a spostare la sua auto, inquadra col suo cellulare il QR code. Conferma di voler accedere al sito e, in automatico, viene inviato l’avviso al conducente del veicolo in sosta non corretta, senza dover digitare la targa.

Entro poco tempo, l’altra persona invierà il messaggio di ritorno che avvisa del suo imminente arrivo.

Chi non dispone di lettore QR code può sempre agire tramite il sito www.nososta.it.

NOSOSTA è anche uno strumento utile per le Forze dell’Ordine che possono avvisare il proprietario che ha dimenticato, ad esempio, di non parcheggiare nel tratto di strada oggetto di pulizia programmata, prima di ricorrere alla rimozione forzata del mezzo.

Pensata per gli automobilisti, l’App può essere utile in altre occasioni inserendo al posto della targa un codice di 7 cifre o caratteri.