Appia Run, cortei e parate: la viabilità di Sabato 20 e Domenica 21 Aprile 2024

Sabato 20 Aprile 2024 attese 10 mila persone per la manifestazione sindacale con corteo tra il Circo Massimo e Piramide tra le 9 e le 14. Previste temporanee chiusure al traffico, divieti si sosta e deviazioni di bus e tram.

Domenica 21, in occasione del Natale di Roma, è in programma l’edizione numero 25 dell’Appia Run e dalla 10:30 la parata in costume d’epoca romana realizzata dal “Gruppo Storico Romano”.

Dalle 11:30 alle 13 a Fonte Nuova per la manifestazione “Showband e Majorettes Festival” verrà interdetta al transito veicolare via Nomentana da via Monte Circeo all’intersezione con via Parini in entrambi i sensi di marcia.

Dalle 13 alle 18 infine manifestazione statica in piazza Vittorio Emanuele II°, indetta dalla “Comunità Sikh“, con la prevista partecipazione di circa 1500 persone.

