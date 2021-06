Arciliuto Temporary Summer Place è una nuova iniziativa del Teatro Arciliuto, uno spazio esterno nella piazzetta con tavoli per consumazioni e per gustare un aperitivo cena che sarà presente il venerdì, il sabato e la domenica e festivi.

Un Music Point all’aria aperta per ascoltare musica dal vivo e condividere nuovamente belle emozioni!

L’agenda dal 4 al 6 giugno

– Venerdì 4, concerto con la cantautrice Diana Tejera & Fernando Pantini e con la partecipazione di Valentina Martino Ghiglia, Special guest Alessandro Gaetano GreyVision



– Sabato 5, chitarre e canzoni con Paolo Rainaldi, Pino Longhitano e Giovanni Samaritani

– Domenica 6, concerto di chitarre di MA.MA Duo con Michele Ascolese e Massimo Alviti

dalle ore 18:00 – Aperitivo in piazzetta,

dalle ore 19 alle 21 – musica in piazzetta unplugged, segue Aperitivo cena ai tavoli.

dalle ore 22 in poi La musica proseguirà nel salotto musicale o nella sala teatro.

E’ richiesta la prenotazione.

Drinks aperitivo a richiesta

Aperitivo cena a buffet servito euro 20,00

Per tutte le info inerenti ai singoli eventi consultare la programmazione al seguente link:

https://www.arciliuto.it/programmazione.html

Contatti Evento: Teatro ARCILIUTO Piazza Montevecchio, 5

Tel. +39 06 6879419 (calls, whatsapp) – mobile 333 8568464 (calls, sms, whatsapp) – info@arciliuto.it – http://www.arciliuto.it/

Come raggiungere il teatro

Da Largo Zanardelli le persone percorreranno Via dei Coronari proseguendo sino alla quarta stradella a sinistra in corrispondenza di Piazza San Simeone, detta di Montevecchio. Nella successiva piazzetta di Montevecchio, al numero 5 troveranno L’ARCILIUTO.