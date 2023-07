Arrestati ladri di marmitte a Tor Tre Teste

Agenti della sezione Volanti in azione a via Viscogliosi (Tor Tre Teste) in risposta alla segnalazione di un tentativo di furto ai danni di una automobile.

Giunti rapidamente sul posto i poliziotti hanno notato 4 persone che stavano cercando di rubare la marmitta catalitica di un’auto in sosta.

Alla vista degli agenti i quattro si sono dati alla fuga. Ben presto i poliziotti hanno bloccato l’uomo che era chinato sotto l’auto mentre era intento ad asportarne la marmitta.

Dopo una perlustrazione nelle vie adiacenti i poliziotti hanno bloccato un’autovettura con a bordo il solo conducente le cui caratteristiche rispondevano alle descrizioni ricevute. All’interno di una tasca portaoggetti sono state rinvenute 18 lame per metallo e altri attrezzi atti allo scasso.

I due uomini, cittadini romeni di 38 e 25 anni, sono stati così assicurati alla giustizia. Dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, per il reato di tentato furto aggravato in concorso, sono stati sottoposti alla misura del divieto di ritorno nel comune di Roma. Il 38enne dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Sono tuttora in atto le ricerche degli altri due complici.

Ad ogni modo gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza dichiarato con sentenza irrevocabile.

Più o meno nelle stesse ore è stato compiuto anche un altro arresto per il furto di marmitte catalitiche.