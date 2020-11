Arriva bus 100 la nuova linea elettrica di Atac

Mobilità sostenibile e intermodalità. Sono i principi alla base del nuovo servizio offerto dalla linea elettrica 100 nel centro città, presentata oggi dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e operativa da lunedì 12 ottobre. Presenti anche l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese e Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit. La nuova linea circolare, attiva tra il centro storico e il quartiere Prati, è servita da minibus completamente elettrici e offre allo stesso tempo un collegamento strategico con i principali nodi della rete bus locale e i parcheggi vicini, con punti di contatto anche con la metro A, alla stazione Barberini.

Si facilita così l’intermodalità tra diversi mezzi di trasporto, principio alla base dell’attività dell’App per la mobilità urbana Moovit che oggi festeggia i 100 milioni di viaggi pianificati dai suoi utenti nell’area di Roma. Si tratta di un record unico in Europa raggiunto grazie al sostegno della Mooviter Community – la rete di volontari che contribuisce a mappare le città – dell’amministrazione locale e delle aziende e agenzie di trasporto pubblico. Sono tutte realtà con le quali Moovit collabora costantemente a supporto delle attività di comunicazione in tempo reale e di infomobilità verso gli utenti che trovano nell’app un prezioso alleato per i loro spostamenti quotidiani.

L’App oggi combina tutte le opzioni di mobilità disponibili nell’area di Roma, andando a proporre ai romani e ai turisti il tragitto più intelligente e conveniente per raggiungere la propria destinazione. Se nel 2013 venivano calcolati percorsi solo con gli autobus, la rete metropolitana, i tram e i treni regionali, oggi all’interno dell’App si trovano anche i monopattini elettrici, il bike sharing, gli scooter in condivisione e i taxi.

“Intermodalità e sostenibilità ambientale sono le parole chiave per il futuro della mobilità nelle nostre città e siamo felici di poter presentare questa nuova linea elettrica ad emissioni zero in un giorno importante anche per l’App Moovit con cui Roma Capitale ha instaurato una proficua collaborazione. Grazie a questa App, infatti, milioni di utenti possono avere informazioni in tempo reale per muoversi con sempre maggiore facilità su tutto il territorio capitolino”, dichiara la sindaca, Virginia Raggi.

“L’attivazione di questa nuova linea di Atac si inserisce in un percorso avviato da questa amministrazione per promuovere una mobilità sempre più sostenibile che integri il trasporto pubblico e altre forme di spostamento, alternative all’auto privata. Il successo ottenuto da Moovit nella nostra città dimostra quanto l’intermodalità tra diversi mezzi di trasporto rappresenti una soluzione utile e funzionale per gli spostamenti nella Capitale”, aggiunge l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo importante nella città di Roma”, commenta Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit. “Milioni di persone si sono affidate alla nostra App in quest’area che tra le capitali europee risulta essere una delle più vaste e complesse per via della sua articolazione disomogenea. Le scelte recenti dell’Amministrazione Capitolina di puntare sulla mobilità sostenibile, promuovendo nuovi mezzi di micromobilità che si integrano con la rete di trasporto pubblico preesistente, vanno sicuramente a semplificare la vita di tanti cittadini che necessitano di spostarsi quotidianamente nella Capitale. E proprio semplificare la vita delle persone è la missione di Moovit in Italia e nel mondo dal 2012, per questo saremo sempre in linea per integrare e aggregare all’interno della nostra applicazione tutte le opzioni di mobilità disponibili per i cittadini nelle grandi aree metropolitane”.