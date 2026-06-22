Arrivano i mini semafori per bici e monopattini: test a via Nazionale e via Piccolomini. Ma è allarme incidenti

Piccoli, compatti e posizionati a portata di sguardo per chi viaggia a filo d’asfalto. I primi mini semafori dedicati esclusivamente a biciclette, monopattini e scooter elettrici hanno fatto il loro debutto ufficiale sulle strade di Roma.

Si tratta di un cambio di passo visibile che punta a modernizzare la gestione della viabilità capitolina, cercando di normare una convivenza sempre più complessa tra il traffico automobilistico e la flotta della micromobilità leggera.

Le prime lanterne semaforiche a misura di ciclista sono state accese in due punti strategici della città: via Nazionale, asse dello shopping e del traffico nel cuore del Centro Storico, e via Piccolomini, la celebre strada panoramica ravvivata ogni giorno da turisti a caccia del suggestivo effetto ottico sulla cupola di San Pietro.

Infrastrutture “europee” a rischio vandali

Il piano pilota ricalca i modelli stradali già attivi da anni nelle grandi capitali del Nord Europa.

L’obiettivo del Campidoglio è aumentare i livelli di sicurezza in corrispondenza degli incroci e degli attraversamenti ciclo-pedonali più rischiosi.

Tuttavia, la fase sperimentale dovrà superare un severo test di resistenza urbana. Trattandosi di dispositivi installati a un’altezza decisamente ridotta rispetto ai semafori tradizionali per essere intercettati da chi è alla guida di una due ruote, i mini impianti sono altamente esposti ad atti vandalici o danneggiamenti accidentali.

I tecnici comunali monitoreranno la tenuta delle strutture nelle prossime settimane prima di dare il via libera a un eventuale piano di estensione su tutta la rete ciclabile cittadina.

Il report dei pronto soccorso: 441 feriti, è boom di fratture

La necessità di proteggere chi si sposta con la mobilità dolce è d’altronde certificata dai numeri nudi e crudi.

L’avvio dei test semaforici arriva infatti in scia alla pubblicazione di uno studio scientifico che ha analizzato gli accessi ai pronto soccorso di due dei più grandi hub ospedalieri romani – l’ospedale San Giovanni Addolorata e il Policlinico Umberto I – in un arco temporale compreso tra il 2018 e il 2024.

I dati emersi disegnano un quadro di vera e propria emergenza ortopedica:

441 sinistri stradali gravi documentati che hanno visto coinvolti conducenti di monopattini elettrici.

In oltre un quarto dei casi (più del 25%) i medici hanno dovuto procedere a un intervento chirurgico d’urgenza a causa di brutte fratture e traumi significativi concentrati sugli arti superiori e inferiori.

L’uso dei dispositivi di protezione è quasi inesistente: solo una minima percentuale dei feriti indossava il casco al momento dell’impatto, mentre l’utilizzo di polsiere o gomitiere è risultato praticamente pari a zero.

L’identikit del sinistro: la distrazione e i mesi caldi

A sorpresa, i dati clinici rivelano che la stragrande maggioranza degli incidenti non deriva da scontri diretti con automobili o mezzi pesanti, bensì da cadute autonome.

A tradire gli utenti delle due ruote sono principalmente le condizioni critiche del manto stradale di Roma (buche, sanpietrini sconnessi, pavimentazioni irregolari), unite alla carenza di corsie protette e, sul fronte umano, alla distrazione dovuta all’uso dello smartphone durante la guida o alla scarsa conoscenza del Codice della Strada.

Il profilo del guidatore più a rischio è quello di un uomo di circa trent’anni. Il picco drammatico dei ricoveri si concentra sistematicamente nei mesi estivi – tra giugno e settembre – complice il boom dei noleggi da parte dei turisti e le giornate più lunghe.

I nuovi mini semafori rappresentano un tentativo concreto per arginare questa scia di lesioni, provando a ridisegnare gli spazi di una metropoli che fatica ancora a trovare il giusto equilibrio tra asfalto e mobilità sostenibile.

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