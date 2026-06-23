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Arrivano i totem hi-tech di Ama: consigli di riciclo e foto dei cani da adottare sugli schermi

Presentata a Parco Schuster la campagna digitale d'intesa con il Campidoglio. Display giganti da 75 pollici anche a San Giovanni e Piazza Pia per azzerare l'uso della carta

Redazione - 23 Giugno 2026

Addio ai vecchi e logori manifesti di carta, spesso strappati o lasciati al degrado sui muri della città. La comunicazione ambientale a Roma diventa digitale, interattiva e a impatto zero.

È stata inaugurata ieri sera, nella cornice verde di Parco Schuster, a due passi dalla Basilica di San Paolo, la nuova rete di totem digitali ad alta tecnologia progettata per educare cittadini, pendolari e turisti al decoro urbano e al rispetto degli animali domestici.

L’iniziativa nasce da una stretta convenzione strategica siglata tra Ama S.p.A. e Roma Capitale.

Al taglio del nastro della prima installazione pilota erano presenti il presidente della municipalizzata dei rifiuti Bruno Manzi, la Garante capitolina per la tutela degli animali Patrizia Prestipino e l’assessore all’Ambiente del Municipio VIII, Claudio Mannarino.

I numeri della flotta digitale: schermi giganti a prova di meteo

Il piano di comunicazione si basa, per questa prima fase sperimentale, su quattro strutture autoportanti di ultima generazione.

I totem sono dei veri e propri colossi dell’informazione stradale: alti 1 metro e 70 centimetri, montano un pannello video da ben 75 pollici ad altissima luminosità e sono blindati da una protezione con certificazione internazionale IP66, una corazza tecnologica che li rende completamente impermeabili alla pioggia, resistenti alle ondate di calore estive e alle azioni di eventuali vandali.

Oltre a quello già attivo a Parco Schuster, la mappa delle installazioni tocca i punti nevralgici del grande flusso cittadino: uno schermo è stato posizionato nella nuovissima cornice pedonale di Piazza Pia (tra Prati e Castel Sant’Angelo) e un altro in via Carlo Felice, nel cuore di San Giovanni. Il posizionamento del quarto dispositivo è invece in via di definizione da parte dei tecnici comunali.

Dai canili alle buone pratiche: i messaggi trasmessi

L’obiettivo dei display è catturare lo sguardo dei passanti per veicolare clip e infografiche animate.

Sui monitor scorreranno a rotazione vademecum sulla raccolta differenziata, istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti ingombranti e regole base di convivenza civile, come la raccolta delle deiezioni canine per mantenere puliti marciapiedi e aree gioco.

La vera novità è però l’integrazione delle campagne sui diritti degli animali, come spiegato con entusiasmo da Patrizia Prestipino:

«Questi totem rispettano l’ambiente già nella loro natura, perché sostituiscono in modo potente ed ecologico i fiumi di carta usati in passato. Abbiamo voluto fortemente che questi schermi ospitassero i nostri messaggi sul benessere animale, trasformandoli in una vetrina per la promozione delle adozioni responsabili dei cani e dei gatti ospitati nelle strutture comunali di Roma».

Sulla stessa linea il presidente di Ama, Bruno Manzi, che ha voluto evidenziare la forte connessione tra pulizia delle strade e sensibilità civica: «Il decoro e la cura degli animali sono due facce della stessa medaglia: presuppongono il rispetto per ciò che ci circonda. Posizionando questi dispositivi nei punti più frequentati di Roma, contiamo di agganciare milioni di utenti. Se i dati della sperimentazione saranno positivi, estenderemo la rete anche agli altri municipi della città».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

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