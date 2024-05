Assemblea plenaria per il Piano sociale del Municipio IV

“Si è svolta ieri, 9 Maggio 2024, presso la Casa del Municipio Roma IV “Ipazia di Alessandria”, l’Assemblea plenaria per il Piano sociale municipale, strumento di programmazione degli interventi e dei servizi socioassistenziali in ambito territoriale.

Così in un comunicato informa la Presidenza del IV Municipio.

“Hanno partecipato – prosegue – oltre 150 cittadini di organizzazioni pubbliche, del Terzo settore e delle varie espressioni del volontariato locale. Erano presenti il Presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti, l’Assessora alle Politiche sociali Barbara Funari, l’Assessora alle Politiche sociali del Municipio IV Giovanna Sammarco, la Presidente della V CCP Politiche Sociali e della Salute di Roma Capitale Nella Converti, la Presidente della Commissione alle Politiche sociali municipale Silvia Remediani.

Durante l’incontro sono stati illustrati nel dettaglio il lavoro di costruzione del piano sulle base delle tre direttive “programmazione, partecipazione, prossimità”, l’importanza dell’integrazione socio-sanitaria per poter raggiungere gli obiettivi, nonché le relative criticità e difficoltà. Il Piano sociale del Municipio IV lavorerà sulla prossimità, una delle parole chiave che ne definiscono la finalità, per superare e abbattere ogni tipo di disuguaglianza, l’isolamento delle persone in difficoltà, delle persone anziane, la precarietà abitativa.

Un impegno particolare sarà rivolto a rimuovere le barriere materiali e immateriali che escludono ancora tante persone con disabilità, alla più efficace gestione del problema delle dipendenze, alla creazione di un territorio sempre più inclusivo, lato servizi e strutture”.



