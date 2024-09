Assessora Ambiente, giardino Galafati è un modello di sostenibilità

“La riqualificazione del giardino Galafati, inaugurato ieri dal sindaco Roberto Gualtieri, è un intervento eseguito dal municipio V che, per il suo approccio integrato, rappresenta un esempio concreto di un modello innovativo che punta alla sostenibilità ambientale e che vogliamo applicare ai progetti di rigenerazione e trasformazione del patrimonio di parchi, giardini e del verde della città. Depavimentazione e utilizzo della rete dei pozzi comunali sono due elementi su cui Roma punta fortemente.

Il modello è quello introdotto dai ‘rain garden’, aree verdi e giardini appositamente progettati per raccogliere l’acqua piovana e favorire, grazie alle superfici drenanti, l’alimentazione delle falde sotterranee, riducendo il consumo di acqua potabile grazie all’utilizzo dei pozzi.

Con questo obiettivo e per favorire il contrasto al fenomeno delle isole di calore è stato eseguito un intervento di depavimentazione con la rimozione di cemento su una superficie di oltre 500 metri quadri, sostituito con materiali permeabili.

Nel giardino, inoltre, è stato creato un bosco urbano con la messa a dimora di 190 essenze tra alberi e arbusti con l’obiettivo di favorire la biodiversità e il raffrescamento.

Altrettanto importante, sul fronte della sostenibilità, è stato il ripristino di un pozzo inutilizzato da anni che fornirà l’irrigazione necessaria al giardino.

Il pozzo fa parte della rete degli oltre 150 pozzi comunali che, grazie ad un accordo di collaborazione tra l’Assessorato capitolino all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti e Ispra, vengono monitorati per avere dati costantemente aggiornati sullo stato delle preziose risorse idriche sotterranee della città. In questo modo, l’impianto di innaffiamento allestito nel giardino sarà alimentato senza ricorrere alla rete dell’acqua potabile.

Nell’ottica dell’economia circolare, infine, l’area ludica e gli arredi allestiti per dare al giardino una funzione ricreativa e di aggregazione sociale sono realizzati in materiali riciclati”. Così in una nota Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale

