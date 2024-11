Attivi tre nuovi centri di facilitazione digitale nel Municipio XV

Sono attivi da ieri tre nuovi centri per servizi di facilitazione digitale in tre diversi quartieri del territorio municipale, presso l’ufficio Anagrafico di via E. Bassano a La Storta, all’interno della Sala Studio Euclide di via Flaminia 834 e presso il Liceo De Santis di via Cassia 931.

Grazie al progetto del Dipartimento Pianificazione Strategica e P.N.R.R., finanziato con fondi PNRR, Roma Capitale e i Municipi sono al lavoro per promuovere la cultura digitale tra i cittadini, con particolare riguardo per le fasce più deboli.

I nuovi centri di facilitazione digitale del Municipio XV riceveranno il pubblico senza prenotazione un giorno a settimana per offrire attività di sportello e di assistenza.

Vi si potrà trovare supporto per l’utilizzo del portale di Roma Capitale, di quello di “Salute Lazio”, dei servizi online comunali e municipali con particolare riferimento a quelli anagrafici, dei servizi online delle public utilities, dei servizi digitali che richiedono l’utilizzo di SPID, PEC, CIE, di servizi digitali privati e pagamenti online.

Gli sportelli saranno operativi:

– il giovedì dalle 9 alle 14 all’Ufficio Anagrafico di La Storta

– il venerdì dalle 10 alle 14 presso la Sala Studio Euclide

– lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 14 all’interno del Liceo De Sanctis.

“Una nuova opportunità per il nostro territorio, consapevoli che lo sviluppo sociale di una Comunità debba passare anche dalla diffusione della cultura digitale dei cittadini, con particolare riguardo alle periferie e alle fasce più vulnerabili del nostro Municipio.

Per aver reso possibile questa collaborazione ringraziamo la responsabile e il personale dei nostri uffici anagrafici e la direttrice di Biblioteche di Roma che ha aperto con entusiasmo le porte dalla Sala Euclide“, hanno dichiarato il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Bilancio e alle Politiche Giovanili, Alessandro Cozza.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.