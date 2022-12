Autonomia disabili, Inaugurati in IX Municipio due immobili per dodici persone

Percorsi di autonomia e di acquisizione di competenze digitali per il lavoro e la formazione: è ciò che offrono due strutture inaugurate il 22 dicembre 2022 a Vitinia, in via Gemmano 12 nel Municipio IX, che saranno messe a disposizione di dodici persone disabili.

Si tratta del primo progetto del Lazio, e uno dei primi in Italia, finanziato con i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Il piano è frutto di una candidatura presentata al Ministero del Lavoro e relativa a 68 progetti: 30, due per ogni Municipio, per investimenti rivolti a persone con disabilità, per un totale di 21 milioni di euro. I due appartamenti costituiscono un prototipo da replicare in maniera diffusa in tutti i Municipi.

Raggiunto dunque un primo traguardo nella direzione di nuovi interventi a favore di persone con disabilità, che potranno essere sostenute nel loro percorso di autonomia e nella formazione, anche universitaria. Grazie al Pnrr si è colta l’opportunità di migliorare e aumentare i servizi e, con due progetti da inaugurare in ogni Municipio, si intendono offrire le stesse opportunità in ogni parte della città, anche nelle zone più periferiche.

L’Amministrazione ha avviato una ricognizione delle strutture disponibili tra quelle acquisite al patrimonio di Roma Capitale, inclusi eventuali immobili sottratti alla criminalità organizzata. È stato stipulato un accordo con l’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona Asp Asilo Savoia. L’azienda ha valutato le condizioni abitative, adeguato e ristrutturato gli spazi, messo a punto gli interventi socio-assistenziali per i beneficiari.

Il progetto è frutto di una collaborazione virtuosa tra il Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale, il IX Municipio e un’azienda pubblica: l’Asp che ha consegnato l’immobile in tempi record, con una particolare cura nei dettagli e nella scelta di arredi e attrezzature. All’esterno è stata allestita anche una serra.