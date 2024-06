Ballottaggio, Celli: bene vittoria sindaci del Partito Democratico e del centrosinistra. Insieme lavoriamo per essere alternativa alla destra

“Il ballottaggio alle elezioni amministrative ha visto il Partito Democratico e il centrosinistra in crescita, con affermazioni nette in importanti capoluoghi di provincia italiani e nei comuni del Lazio al voto, come Palestrina, Civitavecchia e Tarquinia.

È la conferma, dopo le europee, di una proposta politica credibile che si pone ormai come vera alternativa ad una destra che mostra sempre più segni di debolezza. di una proposta politica credibile che si pone ormai come vera alternativa ad una destra che mostra sempre più segni di debolezza.

Gli elettori premiano le forze progressiste che mettono al centro competenza e capacità amministrativa, politiche a difesa dei diritti, dell’inclusione, della sicurezza e del lavoro, della vicinanza alle periferie e alle marginalità, per scuola e sanità pubblica. Bocciano invece un centrodestra frastagliato e arrogante, che invece nella sua azione di governo ha puntato tutto solo su uno sciagurato scambio elettorale tra autonomia differenziata e premierato.

Ripartiamo dunque dai comuni e da tanti sindaci bravi che sono sicura sapranno garantire risposte efficaci ai cittadini. E ripartiamo dalla certezza che per contrastare la destra è arrivato il momento di un centrosinistra che sappia costruire attorno al Partito Democratico un campo con tutte le forze progressiste”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙