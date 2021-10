Belluzzo (Fd’I ): “Ripristinata la normale esposizione dell’opera di Elvino Echeoni presso Mirti Metro C”

Estrema soddisfazione per la notizia ricevuta questa mattina da ATAC, l’opera donata da Remo Panacchia della Galleria il Mondo dell’Arte di Via dei Castani 193, del Maestro Elvino Echeoni, nell’ambito del progetto per l’esposizione permanente dell’opera “Momenti Musicali” era finalmente di nuovo completamente visibile.

Il 14 settembre 2021, venuto a conoscenza del fatto che un terzo dell’opera era stata oscurata per inserire materiale informativo di stazione, avevo contattato ATAC per ripristinare la normale esposizione, come riportato nell’articolo di Abitare A https://abitarearoma.it/belluzzo-fdi-ripristinare-normale-esposizione-opera-di-elvino-echeoni-nella-stazione-mirti-metro-c/ che ringrazio per l’aiuto e l’enfasi profusa in questa vicenda.

Non posso fare a meno quindi di ringraziare pure ATAC per il ripristino, il donatore dell’opera Remo Panacchia del Mondo dell’Arte, ed il Maestro Elvino Echeoni, per la pazienza, ed aver avuto fiducia nelle Istituzioni ed aver reso la stazione della Metro C Mirti, più bella e ricca culturalmente.

Così in un comunicato il consigliere Fd’I Christian Belluzzo.