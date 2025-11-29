Biagio Izzo in “Finché giudice non ci separi” dal 2 dicembre alla Sala Umberto

Mauro, Paolo, Roberto e Massimo sono quattro amici inseparabili, uniti da un destino comune: una separazione alle spalle e un’esistenza da ricostruire.

Ma tra loro è Massimo quello messo peggio. Libraio antiquario dal cuore fragile, sta vivendo il punto più buio della sua vita.

La separazione lo ha travolto come un uragano: un giudice gli ha portato via tutto — la casa, l’amatissima figlia — costringendolo a versare un assegno mensile che lo lascia praticamente senza respiro.

Con ciò che gli resta in tasca, gli amici gli hanno trovato un monolocale misero e spoglio, trentacinque metri quadri che sembrano restringersi insieme alla sua disperazione.

Da poco Massimo ha tentato un gesto estremo, e Mauro, Paolo e Roberto si alternano giorno e notte per non lasciarlo solo, per tamponare il dolore, per impedirgli di sprofondare di nuovo.

Tra consigli non richiesti e filosofie maschili da dopo-separazione, i tre fanno di tutto per riportarlo alla vita, per ricordargli che un futuro può ancora esistere. E quando finalmente sembra che Massimo abbia recuperato un po’ di lucidità, qualcuno bussa alla porta.

È una vicina. Bella, magnetica, sorridente. In un attimo, l’atmosfera cambia: i tre amici si raddrizzano sulla sedia, si sistemano la camicia, e perfino Massimo sembra risvegliarsi dal torpore.

Ma la sorpresa — e lo shock — arrivano quando i quattro scopriranno chi è davvero quella misteriosa donna.Una verità inaspettata, destinata a rimettere tutto in discussione… e a far crollare le certezze dei quattro amici più velocemente di una relazione finita male.

SALA UMBERTO – Via della Mercede, 50, 00187 Roma – prenotazioni@salaumberto.com

Orari e date spettacoli:

Mar 02/12 20:30

Mer 03/12 20:30

Gio 04/12 19:00

Ven 05/12 20:30

Sab 06/12 16:00

Sab 06/12 19:30

Dom 07/12 16:00

Mar 09/12 20:30

Mer 10/12 19:00

Gio 11/12 20:30

Ven 12/12 20:30

Sab 13/12 16:00

Sab 13/12 19:30

Dom 14/12 16:00

Durata: 100 minuti

prezzo biglietto da 34 € a 22 € disponibili su www.salaumberto.com – www.ticketone.it

