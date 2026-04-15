Trionfo di pubblico ed emozioni a “Wish upon a dream”

Un trionfo che ha superato le più rosee aspettative e regalando un lieto fine proprio come accade nelle favole. Anche per questa edizione lo spettacolo “Wish upon a dream”, in scena al Nuovo Teatro Orione, ha registrato il tutto esaurito. Un vero e proprio incantesimo collettivo, che ha trasformato una lunga notte in un vero sogno ad occhi aperti per grandi e piccini.

La serata solidale, ideata da Raffaele Pandolfi e Paolo Lombardo della Never Seen con lo scopo di sostenere i reparti pediatrici del Policlinico Gemelli, ha sconfitto idealmente i draghi per donare sorrisi e condurre gli spettatori in un viaggio tra le canzoni più celebre del mondo delle fiabe.

Sul palco grandi nomi del doppiaggio e del musical italiano, come: Arianna Craviotto, Ilaria De Rosa, Stefania Fratepietro, Valentina Gessaroli, Martina Giovannini, Daniele Giuliani, Simone Iuè, Marco Limite, Marco Manca, Davide Marchese, Claudia Paganelli, Alberto Pagnotta, Danilo Salpietro, Eleonora Segaluscio, accompagnati sul palco da quasi 100 voci provenienti dai cori Vos, Blue Note e Phonema Gospel Singers, sotto la direzione di Antonella Cilenti.

Numerosi anche gli ospiti dello spettacolo presenti in sala, tra cui le conduttrici Sofia Bruscoli e Janet de Nardis, insieme alle figlie, il ballerino Nikita Perotti, gli attori Emanuele Vezzoli, Pietro Romano e il mago Patrizio Longo, l’opinionista Maria Monsè con la figlia Perla. Presenti anche gli influencer Antonio Parlati, Giulia Uda (sui social nota come “Lo specchio di Grimilde”), Madd.Aliena, ovvero Maddalena D’Agostini. Nelle prime file anche il regista Claudio Insegno con il suo inseparabile cagnolino Burt. Tutti uniti per una causa del cuore.

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