Quando i muri non dividono ma con/dividono

Il 21 aprile 2026, all’Auditorium della Conciliazione, Roma, ad un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, la sua voce torna a risuonare in un’esperienza collettiva di musica, arte e memoria. Non è solo un concerto, ma un viaggio nella visione, nelle parole e nell’umanità di Papa Francesco, musica, immagini e narrazione si intrecciano infatti in un’esperienza immersiva che parla a tutti di pace e condivisione, specialmente oggi che viviamo momenti di grave tensione, violenza e paura.

Concerto-Evento con la mostra esclusiva di @maupal Mostra ore 18:00

Prima del concerto, il pubblico potrà visitare una mostra con opere di Didit, Maupal e Genc Permeti. La mostra sarà aperta e partecipativa, con un’attività di murale collettivo, con l’invito ai presenti di lasciare il proprio contributo personale.

L’incontro tra Maupal e lo spirito di Scholas celebra un’arte che non ha paura di raccontare valori universali: pace, accoglienza e speranza. Immagini che hanno trasformato la visione del Papa Francesco in un’eredità visiva “vibrante e necessaria”.

Concerto: ore 20:00 – Un concerto in omaggio a Papa Francesco a cura delle Scholas Occurrentes insieme alla Resonanz Orchestra. Attraverso la musica e la voce dello stesso Papa Francesco, il programma ripercorre il suo pontificato, la sua visione del mondo e la sua speranza, rispondendo ai sogni e al coraggio dei giovani di tutte le culture.

Il repertorio musicale e l’approccio interpretativo rifletteranno i temi dell’incontro, della convivenza e dell’umanità pacifica e volenterosa. La presenza dell’orchestra simboleggia la dimensione sia globale che interculturale dell’omaggio, mettendo in risalto anche il contributo del Sud-Est asiatico, sempre presente nella visione di Papa Francesco che proponeva un mondo policentrico e dialogico.

https://scholasitalia.org/papa-francesco-uneredita-per-lumanita-concerto-immersivo/

Prenotare il proprio posto – Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

IN FOTO – La celebre immagine di “Super Pope” dell’artista Maupal che ha rappresentato il Papa Francesco in un’icona amata a livello popolare.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.