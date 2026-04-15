Quando i muri non dividono ma con/dividono
All’Auditorium della Conciliazione il 21 aprile con Didit Hediprasetyo, Happy Salma, Maupal, Genc Permeti
Il 21 aprile 2026, all’Auditorium della Conciliazione, Roma, ad un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, la sua voce torna a risuonare in un’esperienza collettiva di musica, arte e memoria. Non è solo un concerto, ma un viaggio nella visione, nelle parole e nell’umanità di Papa Francesco, musica, immagini e narrazione si intrecciano infatti in un’esperienza immersiva che parla a tutti di pace e condivisione, specialmente oggi che viviamo momenti di grave tensione, violenza e paura.
Concerto-Evento con la mostra esclusiva di @maupal Mostra ore 18:00
Prima del concerto, il pubblico potrà visitare una mostra con opere di Didit, Maupal e Genc Permeti. La mostra sarà aperta e partecipativa, con un’attività di murale collettivo, con l’invito ai presenti di lasciare il proprio contributo personale.
L’incontro tra Maupal e lo spirito di Scholas celebra un’arte che non ha paura di raccontare valori universali: pace, accoglienza e speranza. Immagini che hanno trasformato la visione del Papa Francesco in un’eredità visiva “vibrante e necessaria”.
Concerto: ore 20:00 – Un concerto in omaggio a Papa Francesco a cura delle Scholas Occurrentes insieme alla Resonanz Orchestra. Attraverso la musica e la voce dello stesso Papa Francesco, il programma ripercorre il suo pontificato, la sua visione del mondo e la sua speranza, rispondendo ai sogni e al coraggio dei giovani di tutte le culture.
Il repertorio musicale e l’approccio interpretativo rifletteranno i temi dell’incontro, della convivenza e dell’umanità pacifica e volenterosa. La presenza dell’orchestra simboleggia la dimensione sia globale che interculturale dell’omaggio, mettendo in risalto anche il contributo del Sud-Est asiatico, sempre presente nella visione di Papa Francesco che proponeva un mondo policentrico e dialogico.
https://scholasitalia.org/papa-francesco-uneredita-per-lumanita-concerto-immersivo/
Prenotare il proprio posto – Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria fino a esaurimento posti.
IN FOTO – La celebre immagine di “Super Pope” dell’artista Maupal che ha rappresentato il Papa Francesco in un’icona amata a livello popolare.
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