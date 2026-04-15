Mizio Vilardi presenta “Nouve” da Libreria a Todomodo

Venerdì 24 aprile alle 20:30, presso Libreria aTodomodo in Via Bellegra 46, Roma, il cantautore pugliese Mizio Vilardi presenterà “Nouve”, brano in omaggio a Gianmaria Testa, in una serata speciale dal titolo “Un concerto dialogato”.

Non un semplice live, ma un incontro costruito attorno alla relazione tra musica, scrittura e ascolto. Il progetto nasce infatti come un’esperienza partecipata: durante la cena, ai presenti verrà proposta una traccia da cui partire per scrivere un pensiero, una frase, una riflessione.

Nel corso del concerto, quelle parole entreranno poi nella serata, trovando nuova vita attraverso la voce e la musica.

Ad affiancare Mizio Vilardi ci sarà Marco Bellomo, attore e performer, che darà voce ai pensieri scritti dai partecipanti, contribuendo a rendere ogni appuntamento unico e irripetibile.

Al centro della serata ci sarà “Nouve”, omaggio a Gianmaria Testa che Vilardi attraversa in una delle lingue della sua terra, la Puglia, portando nella canzone d’autore il suono e la sensibilità del dialetto molfettese.

Il brano si inserisce così in un percorso artistico che da tempo mette al centro il dialogo tra scrittura contemporanea, memoria, identità e lingue del territorio.

Il concerto dialogato diventa allora anche un modo per restituire spazio e dignità espressiva al dialetto, non come semplice richiamo nostalgico, ma come lingua viva, capace ancora oggi di raccontare emozioni, relazioni e visioni del mondo. In questo senso, la serata sarà anche un piccolo attraversamento poetico della Puglia, delle sue sonorità e della sua forza evocativa.

L’iniziativa si inserisce nel percorso artistico di Mizio Vilardi, cantautore e autore che da anni lavora tra italiano e dialetto, con una particolare attenzione alla canzone d’autore e alla possibilità di trasformare la lingua della propria terra in uno strumento contemporaneo di racconto.

“Noi portiamo le canzoni, voi portate le parole” è la formula che accompagna l’evento, pensato per chi ama i libri, la musica d’autore e le esperienze culturali capaci di creare comunità.

Dettagli evento

Titolo: Un concerto dialogato

Data: venerdì 24 aprile

Ora: 20:30

Luogo: Libreria aTodomodo, Via Bellegra 46, Roma

Formula: concerto + piatto del giorno, 10 euro

Info e prenotazioni: 06/31079007

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