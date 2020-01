Bibliopoint Perlasca, gli appuntamenti di gennaio 2020

Il Bibliopoint Perlasca di via V. Barelli 7 a Pietralata riapre domani, 7 gennaio 2020 ed ha preparato un ricco programma per il mese di Gennaio

Martedì 14 gennaio, ore 17

per il ciclo Tuttopedia

Signora scimmia

Di mestiere ho fatto la primatologa, ho studiato cioè il comportamento delle scimmie. Io,primate umano, ho imparato molto osservando il comportamento dei primati non umani, gli animali che geneticamente sono più vicini a noi. Ho anche capito come almeno agli inizi i ricercatori abbiano preferito studiare fenomeni relativamente poco frequenti ma d’effetto, come le aggressioni, a scapito di altri ben più comuni come il convivere senza scannarsi e imparare a fare le cose giuste. Dopo tanti anni di studio mi sono fatta un’idea di cosa ci rende simili e diversi dagli altri primati e ne vorrei parlare con tutti voi.

A cura di Elisabetta Visalberghi, primatologa

Martedì 21 gennaio, ore 18:30

Per il ciclo Leggere parole tra noi

Incontri con l’autore

Dal Pop rock alla musica celtica – Cochi Quarta –

Dagli anni sessanta, dal primo gruppo pop, attraverso mode, stili, culture e band sempre nuove. Un viaggio oltre le note alla ricerca di un modo diverso di fare musica, di viverla come espressione di tutti, come esigenza quotidiana; un sentire ormai quasi dimenticato, ma non dappertutto. È l’incontro con l’Irlanda, le sue note, le sue tradizioni, la sua realtà politica e sociale a far sì che tutto questo diventi realtà.

E allora pagina dopo pagina potremo leggere che è possibile vedere una miriade di ragazzini suonare la loro musica popolare e mezza Europa sia lì per ascoltarli; che è possibile che un professionista rispetti i giovani musicisti con cui sta suonando; che è possibile che un vecchio percussionista ti regali il suo strumento e che è possibile raccontare la storia di un popolo attraverso le sue ballate. Questo e altro, nel racconto dei 50 anni di musica di Cochi Quarta insieme ai tanti compagni di viaggio che hanno condiviso conoscenze, passioni, nuove avventure e, non ultimo, il piacere, mai passato di moda, di suonare insieme.

Mercoledì 29 gennaio, ore 17:30

LAB – Lettori Attivi di Bibliopoint

Il libro di questo mese è:

“Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino

“Questo è il primo romanzo che ho scritto; quasi posso dire la prima cosa che ho scritto, se si eccettuano pochi racconti. Che impressione mi fa, a riprenderlo in mano adesso? Più che come un’opera mia la leggo come un libro nato anonimamente dal clima generale d’un’epoca, da una tensione morale, da un gusto letterario che era quello in cui la nostra generazione si riconosceva, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale” (dalla prefazione di Italo Calvino).