Bioparco, a ottobre “Incontri di natura”

Domenica 5, 12 e 19 ottobre al Bioparco di Roma saranno organizzati gli ’Incontri di natura’, attività e laboratori interattivi in sei postazioni dislocate nei 17 ettari del parco.

L’iniziativa – che si svolge dalle ore 11.00 alle 17.00 – ha lo scopo di permettere ai visitatori di incontrare la natura nelle sue molteplici forme, focalizzando l’attenzione sulle fragilità.

Le postazioni nel dettaglio:

– ‘Ecosistemi in equilibrio’: in questa postazione è presente una torre di mattoncini in equilibrio tra loro per capire quanto gli ecosistemi siano delicati. Ogni volta che si sottrae un mattoncino si rischia di far crollare tutto.

– ‘Predatori della notte’: qui si potranno osservare da vicino piume, penne, crani, uova, usare una speciale macchina didattica per scoprire come vedono gli uccelli ed evidenziare le caratteristiche e gli adattamenti di prede e predatori.

– ‘Denti sorprendenti’: saranno messi a confronto i crani di diverse specie e gli adattamenti alle diverse diete.

– ‘Chi l’ha fatta?’ è invece dedicata ai reperti che si trovano in natura, con particolare riferimento agli escrementi della fauna italiana.

– ‘Dalle api al miele’ descrive la frenetica attività di un alveare, con i ruoli specifici all’interno della comunità, e il complesso modo di comunicare di questo affascinante insetto sociale.

– ‘Le stagioni dell’orso’, rivolta ai bambini più piccoli, è dedicata al grande mammifero che popola anche le nostre montagne, dove si troverà un tabellone e tanti disegni da posizionare per scoprire la dieta differenziata del plantigrado in ogni stagione.

Nel corso delle giornate, infine, si potrà visitare l’esposizione Plasticocene, allestita nella Sala degli elefanti. La mostra è costituita da installazioni artistiche accompagnate da pannelli informativi sulla salvaguardia dell’ambiente acquatico e marino.

Gli argomenti trattati spaziano dalla nascita della plastica, al suo riuso e riciclo, passando per la tropicalizzazione dei mari causata dai cambiamenti climatici, analizzando tematiche come la sovrapesca e l’invasione delle specie aliene, con focus sull’inquinamento da plastiche e microplastiche.

La rassegna è ideata e curata dall’artista divulgatrice Elisabetta Milan, con il supporto scientifico del WWF Area Marina Protetta di Miramare.

Le attività della giornata sono comprese nel costo del biglietto di ingresso.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.