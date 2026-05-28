Caffarella, il sentiero che divide: “Così rischiamo di perdere l’ultimo rifugio della fauna”

Un’oasi di biodiversità nel cuore della periferia sud di Roma rischia di finire schiacciata dall’eccessiva pressione dei visitatori.

Nel Parco della Caffarella, polmone verde inserito nel perimetro dell’Appia Antica, si è acceso un duro confronto tra le esigenze di fruibilità urbana e la conservazione degli ecosistemi più fragili.

Al centro della controversia ci sono i nuovi tracciati pedonali e ciclabili programmati dall’Ente Parco e dall’amministrazione capitolina all’interno dell’area umida, un comparto naturalistico di recente esproprio che rappresenta il rifugio di ben 132 specie aviarie censite e di numerosi mammiferi selvatici.

A lanciare l’allarme, attraverso una formale lettera d’osservazione indirizzata all’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, è Rossana De Stefani, presidente del Comitato per il Parco della Caffarella.

L’associazione teme che l’antropizzazione forzata possa alterare un habitat intatto, dove il silenzio è interrotto solo dalla fauna spontanea.

Il timore per la fauna e il nodo del doppio tracciato

L’opposizione degli ecologisti non è rivolta alla rete sentieristica in generale, ma si concentra sulla pista destinata a costeggiare il bacino umido.

Secondo i volontari, che da oltre un ventennio gestiscono e monitorano la vallata, l’afflusso costante di camminatori, biciclette e animali domestici potrebbe provocare la fuga di specie rare di uccelli acquatici e piccoli predatori notturni, protetti finora dall’inaccessibilità dei canneti.

Il fulcro della polemica risiede nella mancata concertazione tra le istituzioni, che avrebbe generato due progetti paralleli e sovrapposti.

Da un lato vi è il “sentiero di Fondovalle” ideato dall’Ente Parco; dall’altro, il Campidoglio sta portando avanti un proprio piano di valorizzazione da 1,2 milioni di euro lungo la sponda sinistra del fiume Almone.

Questa duplicazione dei percorsi viene considerata dal Comitato un inutile dispendio di risorse pubbliche, con un impatto ambientale raddoppiato su un territorio vincolato.

Cantieri aperti e la richiesta di un tavolo tecnico

Mentre il dibattito si inasprisce, i primi interventi di restyling hanno già preso il via. Nei pressi dell’accesso ravvicinato all’ex Cartiera Latina sono visibili le nuove recinzioni in legno e le piantumazioni di giovani alberature.

Le opere stanno interessando anche il vecchio ponte sul fiume Almone e la zona adiacente alla linea ferroviaria, dove i tecnici stanno procedendo alla rimozione della vegetazione infestante e al diradamento del canneto per rendere accessibile il complesso storico di Vigna Cartoni.

Resta invece sulla carta il sentiero più interno, che l’Ente Parco difende considerandolo un corridoio ecologico a basso impatto per aprire al pubblico terreni storicamente privati.

Per evitare che la valorizzazione si traduca in una progressiva urbanizzazione del paesaggio, il Comitato chiede al Comune di pubblicare le planimetrie definitive e di aprire un tavolo di confronto tecnico con l’Ente Parco per unificare i tracciati, preservando l’isolamento della riserva.

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