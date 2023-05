Caliste: Protocollo d’intesa tra il Municipio Roma V e la Comunità Incontro onlus

“Il Municipio Roma V e la Comunità Incontro Onlus siglano un Protocollo d’intesa per la realizzazione di progetti radicati nel territorio e finalizzati al recupero e alla riabilitazione delle persone vittime delle dipendenze. L’iniziativa “Insieme per la vita” contro le dipendenze da droga e comportamentali è giunta alla seconda edizione ed è promossa dalla Comunità Incontro Onlus, in collaborazione con il Municipio Roma V e con il Patrocinio della ASL Roma 2.

Sabato 6 maggio sono due gli appuntamenti per “Insieme per la vita”: a partire dalle ore 10 operatori e ragazzi in percorso incontreranno i cittadini e distribuiranno materiale informativo, sulle dipendenze e sull’uso di sostanze, nei luoghi più frequentati del Municipio V: Piazza Malatesta, il Mercato Rionale di viale della Primavera e Piazza dei Mirti. Nel pomeriggio, alle ore 15, presso la Casa della Cultura “Villa De Sanctis” (via Casilina, 665) è invece previsto il convegno “Come evolvono i rapporti umani”: un focus su dipendenze e uso delle sostanze attraverso una serie di testimonianze da parte di giovani che hanno affrontato il tunnel della tossicodipendenza e dei loro familiari. Per ribadire il forte rapporto di collaborazione tra il Municipio Roma V e la Comunità Incontro Onlus nell’ambito dell’incontro sarà firmato anche un protocollo d’intesa per la realizzazione di progetti psico-sociali e l’attuazione di interventi radicati nel territorio ed effettivamente utili alla cittadinanza. L’obiettivo prioritario sarà di rispondere ai bisogni del territorio in maniera organica e strutturata, avviando la collaborazione nell’ambito dei progetti finalizzati al recupero e alla riabilitazione delle persone vittime di dipendenze con l’intento comune di farlo diventare un servizio essenziale a livello municipale, in sinergia con i servizi sociali e le famiglie degli assistiti nell’area di riferimento”.

Lo dichiara in una nota Mauro Caliste, presidente del Municipio Roma.