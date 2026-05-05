Campidoglio, aria nuova negli uffici: Gualtieri accoglie 500 neo-assunti in Aula Giulio Cesare

L’Aula Giulio Cesare si è trasformata questa mattina nel punto di partenza per una nuova generazione di dipendenti capitolini.

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha dato ufficialmente il benvenuto a oltre 500 nuovi assunti, i vincitori dei concorsi banditi e conclusi nel corso del 2025, pronti a rinforzare la macchina amministrativa di Roma Capitale.

Ad accogliere i nuovi volti dell’amministrazione, insieme al primo cittadino, erano presenti i vertici del Gabinetto e del Dipartimento Risorse Umane, a sottolineare l’importanza strategica di questo innesto di forze fresche.

Inversione di tendenza: meno burocrazia, più giovani

Il piano assunzionale punta a risolvere uno dei mali storici del Campidoglio: lo svuotamento degli uffici e l’invecchiamento del personale.

“Questi concorsi rappresentano per noi un traguardo fondamentale,” ha spiegato Gualtieri. “Abbiamo lavorato duramente per invertire un trend che per anni ha visto ridursi i numeri dell’Amministrazione e innalzarsi l’età media. Vogliamo dimostrare che a Roma si può lavorare bene e offrire servizi efficienti.”

I profili: tecnici e amministrativi in prima linea

I nuovi dipendenti che hanno preso servizio oggi sono prevalentemente istruttori e funzionari dei servizi tecnici e amministrativi, figure chiave per la gestione dei cantieri, della pianificazione urbana e delle pratiche burocratiche che arrivano quotidianamente sulle scrivanie dei Municipi e dei Dipartimenti. Un innesto che si aggiunge ai vincitori di altri profili che hanno già iniziato la loro attività nelle scorse settimane.

“Responsabilità verso Roma”

Il discorso del Sindaco si è concluso con un richiamo al senso del dovere e all’orgoglio di servire la Capitale: “Il vostro operato avrà un impatto concreto e quotidiano sulla vita della città. È una grande responsabilità che richiede il massimo impegno: da oggi siete parte di una squadra che ha il compito fondamentale di rilanciare la nostra amata Roma.”

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