Campidoglio, piano assunzioni al rallentatore: vigili urbani ancora in attesa

Una lunga attesa che rischia di trasformarsi in delusione. A Roma, per centinaia di aspiranti vigili urbani, il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione segna un brusco risveglio: le assunzioni previste per il 2026 sono molte meno del previsto, appena 150 posti per la Polizia Locale.

Un dato che pesa, soprattutto se confrontato con la realtà di una graduatoria ancora affollata e con oltre mille candidati idonei che da mesi attendono una chiamata.

Le aspettative, alimentate da ipotesi di scorrimenti più ampi, si scontrano ora con i limiti di bilancio e con una macchina amministrativa che procede a fatica.

Nel frattempo, il Campidoglio prova comunque a portare avanti il piano assunzionale complessivo. Tra la primavera e l’inizio dell’estate, è prevista la firma dei contratti per i vincitori del maxi concorso da oltre 800 posti, distribuiti tra funzionari, istruttori e operatori. Un’iniezione di personale importante, ma che non basta a colmare le lacune più evidenti.

Dentro quel pacchetto di ingressi, i vigili urbani rappresentano solo una parte limitata. E per chi è rimasto fuori dalla prima selezione, il futuro appare sempre più incerto.

La graduatoria, destinata a scadere nel febbraio 2027, diventa ora una corsa contro il tempo: senza una proroga o un cambio di rotta, molti rischiano di vedere sfumare definitivamente l’opportunità.

Accanto alle assunzioni, il piano prevede anche nuovi ingressi nel settore scolastico e nei servizi sociali, oltre alla stabilizzazione di alcuni tecnici impegnati nei progetti del PNRR. Un segnale positivo, quest’ultimo, che punta a consolidare competenze strategiche già formate sul campo.

Eppure, lo scenario generale resta critico. I numeri parlano chiaro: Roma continua a fare i conti con una carenza strutturale di personale.

A fronte di poco più di 22 mila dipendenti, il fabbisogno reale supera le 30 mila unità. Un divario che incide direttamente sulla qualità dei servizi e sulla capacità della città di rispondere alle esigenze quotidiane.

Tra i settori più in sofferenza c’è proprio quello della sicurezza urbana, dove mancano migliaia di agenti, seguiti dall’area tecnica e dagli uffici amministrativi. Un vuoto che si traduce in carichi di lavoro sempre più pesanti e in una gestione spesso al limite.

Così, mentre il Campidoglio prova a rimettere in moto la macchina, resta il nodo delle risorse e delle scelte politiche. E per molti candidati in attesa, quella graduatoria rischia di diventare non un punto di partenza, ma un’occasione mancata.

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