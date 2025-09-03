Campo Testaccio rinasce: la palestra salvata diventa il cuore del nuovo masterplan

Campo Testaccio non è solo un luogo: è memoria, passione, identità di un intero rione. Per anni abbandonato e discusso, oggi torna al centro della scena grazie a un masterplan di 11 progetti che traghetteranno Testaccio nel futuro.

Il simbolo di questa rinascita è l’ex falegnameria di via Nicola Zabaglia, un edificio nato per ospitare una palestra ma rimasto per decenni senza titolo edilizio, finendo in una sorta di limbo.

Più volte condannata alla demolizione – con due ordini di abbattimento già firmati – la struttura è stata invece salvata e dichiarata di interesse pubblico.

“Abbatterla sarebbe costato soldi pubblici senza sapere neppure chi l’avesse costruita – spiega Yuri Trombetti, presidente della commissione patrimonio – abbiamo scelto di restituirla al quartiere e inserirla nel grande progetto di rigenerazione”.

Il futuro, adesso, ha contorni più chiari: il nuovo Campo Testaccio ospiterà un campo da gioco rinnovato, campi da padel, una piazza per i cittadini e la palestra polifunzionale, finalmente accessibile a scuole e associazioni del territorio. Sarà un privato a realizzarla, ma con criteri da impianto comunale: tariffe popolari e apertura al quartiere.

Non mancano i nodi da sciogliere. Su via Caio Cestio resta ancora una carrozzeria comunale da sgomberare – la vicenda è finita al TAR – ma l’amministrazione promette di andare fino in fondo. “Con la palestra parte la prima fase, poi lavoreremo per restituire anche gli altri spazi della stecca alla città”, chiarisce Trombetti.

