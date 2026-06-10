Cantamondo al Teatro Quarticciolo

Il progetto del Teatro dell’Opera di Roma e della Fondazione Musica per Roma curato da Oscar Pizzo e con il sostegno di Banca del Fucino ha proposto nel suo programma anche una tappa al Quarticciolo e per l’occasione il coro del Laboratorio corale dell’IC di Piazza de Cupis (Tor Sapienza) diretta da Paula Gallardo ha seguito due brani in solitaria.

Chi è avvezzo ai concerti, specialmente quelli di musica classica, lo ricorda bene: esiste un preciso momento durante il quale gli artisti che si palesano sul palcoscenico incontrano il loro pubblico. Gli spettatori fermi in attesa, i musicisti compassati e concentrati.

È un dialogo, apparentemente muto, ma denso di significati, ed ogni volta, prima di un’opera, di un concerto ed anche di un balletto, in quel dialogo c’è già la proposta dell’appaluso finale. Chi è avvezzo ai concerti, specialmente quelli di musica classica, lo ricorda bene; ma quando ad entrare sul palcoscenico sono bambini e bambine proventi da tutta Roma, l’emozione è palpabile.

Fermi ed emozionati, controllati ed esuberanti i bambini del Cantamondo e del Laboratorio corale dell’IC di Piazza de Cupis (Tor Sapienza) hanno fatto il loro ingresso sul palco venerdì 5 giugno e si sono presentati ai loro spettatori come avvezzi cantori con la sala del Teatro Quarticciolo praticamente piena.

Bambini perfetti, maestri e curatori emozionati, genitori e spettatori in fibrillazione (ma diversamente non poteva essere) fin quando l’accordo introduttivo ha mostrato a tutti cosa significhi cantare nel Cantamondo.

Nato per avvicinare i bambini delle scuole primarie della città di Roma alla musica, il Cantamondo propone ai giovanissimi un corso di canto corale che attraversa il repertorio musicale italiano e internazionale, promuovendo attraverso la musica, percorsi di integrazione e partecipazione sul territorio.

Al pianoforte Maki Hamada del progetto Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma, alla direzione i maestri Massimo Sigillò Massara e Francesca Rini questo per il copro “ufficiale” perché in via eccezionale il 5 giugno si è esibito anche il Laboratorio corale dell’IC di Piazza de Cupis (Tor Sapienza) diretta da Paula Gallardo ha seguito due brani in solitaria accompagnati al pianoforte da Constaza Staniscia

Voci, cuori, ritmi e sensazioni apparentemente differenti ma armonizzati in un’unica melodia.

Cantare in coro insegna molto: il rispetto delle voci altrui, l’ascolto delle voci altrui, il rispetto dei tempi, l’ascolto dei tempi; insegna a non sopraffare, insegna a camminare insieme; propone diversi modi di essere gruppo fino a formare una comunità che ha nel suo stesso essere quello di rallegrare gli altri con il proprio canto.

Venerdì 5 giugno 2026 presso il Teatro Quarticciolo ai fortunati spettatori è toccata in sorte la magia della musica eseguita con maestria da bambini e bambine consapevoli del loro ruolo e pronti a raccontate ad altri bambine e bambini il loro amore per la musica.

Esserne state parte come emozionata ed appassionata spettatrice è stato un vero onore e poterne scrivere per far conoscere a quante più persone è un dolcissimo dovere che mi assumo con gioia.

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