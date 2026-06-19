Caos all’Ufficio Immigrazione di via Patini, il Campidoglio vota la mozione: “Code, degrado e racket dei posti in fila”

Un girone dantesco di attese infinite, assembramenti sui marciapiedi che durano giorni interi, freddo d’inverno e afa d’estate.

Le immagini delle lunghissime e disperate code davanti ai cancelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, in via Teofilo Patini, sono ormai da anni il simbolo della paralisi burocratica che attanaglia il quadrante est della Capitale.

Una ferita sociale e amministrativa che l’Assemblea Capitolina ha deciso di affrontare formalmente, approvando all’unanimità una mozione per chiedere l’intervento urgente del Governo.

Il documento, presentato in Aula Giulio Cesare dalla consigliera comunale Nella Converti, impegna formalmente il sindaco Roberto Gualtieri e la giunta ad aprire un tavolo di scontro e confronto immediato con l’Esecutivo e il Parlamento.

L’obiettivo è stanziare risorse straordinarie capaci di scardinare i ritardi cronici nel rinnovo dei permessi di soggiorno e nell’assegnazione degli appuntamenti per la protezione internazionale.

Le proposte: assunzioni, digitalizzazione e proroghe automatiche

La mozione approvata definisce l’attuale gestione di via Patini una vera e propria “emergenza amministrativa” non più gestibile con i normali strumenti ordinari. Per decongestionare gli uffici di Tor Sapienza, il Campidoglio propone un pacchetto di misure strutturali:

Potenziamento del personale: Nuove assunzioni immediate per rimpinguare gli organici ridotti all’osso degli Uffici Immigrazione e dello Sportello Unico.

Fondi dagli stranieri per i servizi: Utilizzare le ingenti risorse e tasse già versate dai cittadini immigrati per le pratiche di soggiorno per finanziare direttamente l’ammodernamento e la digitalizzazione dei sistemi informatici della Questura.

Scudo anti-attesa: Introdurre la proroga automatica dei permessi di soggiorno in scadenza per tutti i richiedenti asilo, evitando che le persone scivolino nell’illegalità formale a causa dei ritardi dello Stato.

Regia comune: Istituire un tavolo permanente che metta a sedere contemporaneamente Questura, Prefettura, Commissioni territoriali, Roma Capitale e le reti del Terzo Settore.

Il vuoto burocratico che alimenta la criminalità e il racket della fila

L’analisi della consigliera Converti mette in luce risvolti che superano il semplice intoppo documentale, sfociando in problemi di sicurezza pubblica ed emarginazione sociale:

«Quando lo Stato non garantisce tempi certi per il rilascio dei documenti, crea un vuoto normativo pericoloso che favorisce lo sfruttamento e la vulnerabilità. Ogni giorno di ritardo della burocrazia si trasforma in un’opportunità d’oro per i caporali o per chi vive di illegalità».

Attorno alla disperazione di chi attende in via Patini, denuncia il Campidoglio, è fiorito nel tempo un vero e proprio mercato nero parallelo gestito da micro-criminali: il racket della vendita dei posti in prima fila, truffe sui moduli e speculazioni sui ritardi. Una situazione degenerata che si riflette pesantemente sui quartieri limitrofi di Tor Sapienza, Tor Cervara e Colli Aniene, costretti a convivere con una tensione quotidiana e problemi di decoro.

Consiglio unanime: “Nessuna colpa ai lavoratori della Questura”

Dal dibattito in Aula è emersa la totale solidarietà nei confronti degli agenti di Polizia e dei dipendenti civili dell’ufficio di via Patini: «I lavoratori svolgono il proprio compito con enorme professionalità e tra mille difficoltà quotidiane. Il problema è strutturale, mancano uomini e mezzi», ha precisato Converti.

L’atto votato in Campidoglio sposa una linea identica a quella già tracciata nelle scorse settimane dal Consiglio del Municipio V, che aveva licenziato una risoluzione identica per sollecitare la Prefettura.

Ora la palla passa ufficialmente a Palazzo Chigi e al Ministero dell’Interno: Roma chiede i rinforzi per non affogare nella burocrazia.

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