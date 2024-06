Caos trasporti a Roma: estate da incubo per pendolari e turisti

Roma si prepara a un’estate da incubo per quanto riguarda i trasporti. Treni regionali fermi per lavori, metropolitane chiuse in anticipo, tram sostituiti con autobus: un vero e proprio calvario per pendolari e turisti che si muoveranno nella Capitale tra giugno e settembre.

Ecco le principali criticità:

Treni regionali:

Linea FL3 (Roma-Cesano-Viterbo): chiusa da sabato 10 luglio a mercoledì 8 settembre. Stop di due mesi per l’installazione del sistema ERTMS e altri lavori di manutenzione.

Linea FL4 (Roma-Castelli Romani): sospesa da giovedì 23 luglio a martedì 31 agosto per l’installazione del sistema ERTMS, il rinnovo dei binari e altri interventi.

Linea FL1 (Roma-Tivoli): interrotta da giovedì 10 a martedì 28 giugno per lavori propedeutici al raddoppio della linea e interventi di manutenzione.

Trasporto pubblico a Roma:

Tram: sospesi da fine giugno a ottobre per il restyling del deposito di Porta Maggiore. I tram saranno sostituiti da autobus, ma il piano dettagliato del servizio sostitutivo non è ancora stato reso noto.

Metropolitana A: chiude in anticipo alle 21 dalla domenica al giovedì fino al 5 dicembre per il rinnovo dei binari. Inoltre, la stazione di Vittorio Emanuele sarà chiusa da sabato 15 luglio a domenica 30 giugno, mentre le fermate Spagna e Ottaviano saranno fuori servizio rispettivamente da sabato 15 luglio a domenica 3 ottobre e da sabato 22 luglio a martedì 9 settembre per lavori di restyling.

Metromare: ultima corsa alle 21 per i prossimi due anni a causa di lavori di rinnovo della linea elettrica. Il servizio sostitutivo con autobus è attivo.

Roma Nord: ultima corsa alle 22 fino ad aprile 2025 per lavori di manutenzione sulla linea.

Disagi previsti:

Aumento del traffico automobilistico: con la riduzione dei mezzi di trasporto pubblico, è previsto un aumento significativo del traffico sulle strade, con conseguenti code e disagi per gli automobilisti.

Difficoltà negli spostamenti: per pendolari e turisti sarà più difficile e lungo spostarsi in città, soprattutto durante le ore di punta.

Disagi per le attività commerciali: la riduzione dei trasporti pubblici potrebbe avere un impatto negativo sulle attività commerciali, soprattutto quelle situate nelle zone più periferiche.

Le misure per contenere i disagi:

Potenziamento del servizio di autobus: sono previsti autobus sostitutivi per le linee ferroviarie e metropolitane interessate dai lavori. Tuttavia, al momento non sono stati resi noti i dettagli di questi piani.

Informazione ai cittadini: Trenitalia, Atac e Roma Capitale hanno annunciato campagne informative per aggiornare i cittadini sui disagi e sulle alternative disponibili.

Collaborazione con le istituzioni: le aziende di trasporto pubblico stanno collaborando con le istituzioni locali per minimizzare i disagi e garantire la mobilità dei cittadini.

Nonostante le misure previste, l’estate 2024 si preannuncia come un periodo particolarmente difficile per chi si muoverà a Roma.

È consigliabile informarsi in anticipo sui disagi e pianificare gli spostamenti con attenzione per evitare i disagi maggiori.

