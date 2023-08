Capannelle: Gli Heroes and Monsters infiammano il pubblico del Kill Joy

Gli Heroes and Monsters sono un gruppo rock composto da fuoriclasse: Stef Burns alla chitarra (noto in Italia per essere il chitarrista di Vasco Rossi), Todd Kerns basso e voce (bassista del celebre Slash) e Will Hunt (batterista degli Evanescence).

Musicisti dal background importante, hanno fatto sold out lo scorso 27 luglio sempre al Kill Joy, locale romano famoso per l’attività live, portandoli alla scelta di fare una seconda data il primo agosto. Il locale, nuovamente affollatissimo, ha accolto il super trio con una partecipazione ed un calore incredibile, con un pubblico già scaldato dal gruppo Asilo Republic che ha aperto il concerto dei musicisti americani.

Dopo solo pochi brani lo spazio antistante al palco si è riempito di gente a riprova di come gli Heroes and Monsters siano un gruppo capace di coinvolgere la gente grazie anche alla loro presenza scenica sul palco.

La formula del gruppo, il power trio, risulta più che mai azzeccata. Non si può che non restare rapiti dalla sua potenza sonora. Gli assoli di Stef Burns si intrecciano con i giri di basso e la splendida voce di Todd Kerns, il tutto amalgamato a dovere dalle ritmiche potenti di Will Hunt. C’è spazio anche per delle cover spaziando dai Kiss ai Guns n Roses e passando per gli Alice in Chains a rimarcare il background dei componenti del gruppo.

Dei musicisti straordinari che hanno cercato il contatto con il loro pubblico non solo sul palco, ma anche dopo concedendosi ai fan per foto e per scambiare qualche parola.