Capannelle: Maurizio Solieri e la sua chitarra al Kill Joy

Il 16 dicembre 2023, il celebre chitarrista Maurizio Solieri si è esibito insieme alla tribute band degli Asilo Republic.

È stata una serata ricca di musica quella al Kill Joy noto locale di musica live a Roma. Il celebre chitarrista Maurizio Solieri ha letteralmente incendiato il pubblico accorso per la serata. Noto principalmente per la sua storica collaborazione con Vasco Rossi, ha firmato gli assoli e le musiche più belle delle storiche composizioni del cantante di Zocca, ma anche artista solista e scrittore, ha saputo conquistare il locale stracolmo di gente. Insieme alla tribute band degli Asilo Republic ha ripercorso quasi 40 anni di musica italiana senza dimenticare di citare anche il gruppo della Steve Rogers Band fondata a fine anni ottanta insieme al compianto Massimo Riva. La classe di Maurizio Solieri unita al suo tocco inconfondibile ha saputo emozionare ed al contempo far cantare le persone.

Un regalo di Natale anticipato per tutti i fans del rock italiano.