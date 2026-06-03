Casa 26: Diritto all’Abitare – Emergenza-Analisi-Proposte
Convegno interregionale del SUNIA a Milano il 4 giugno, ore 9:30
Analizzare il Piano Casa, mappare i bisogni del territorio e, soprattutto, avanzare proposte concrete per garantire il diritto costituzionale alla casa.
Sono questi i temi al centro del convegno “Casa 2026: diritto all’abitare, emergenza-analisi-proposte”, promosso dal SUNIA, che si terrà domani, 4 giugno, a partire dalle ore 9:30 a Milano presso la Camera del Lavoro (Corso di Porta Vittoria, 43).
Il cuore del convegno sarà incentrato su un’importante Tavola Rotonda coordinata e moderata da Giuseppe Latour, giornalista de Il Sole 24 Ore.
Il dibattito si propone di tessere i fili del dibattito tra istituzioni, esperti e addetti ai lavori per delineare un confronto, un giudizio e risposte strutturali al Piano Casa proposto dal Governo e a come superare l’emergenza abitativa nel nostro Paese.
L’appuntamento di Milano si propone come laboratorio di confronto di idee e proposte normative per ripensare la politica abitativa, valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e dare stabilità a un mercato della casa oggi insostenibile.
Altre info nel programma allegato.
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