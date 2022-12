Casal Boccone, nuovi segnalatori luminosi sulle strisce

Sono stati installati i segnalatori lampeggianti a fianco degli attraversamenti pedonali in via di Casal Boccone, dopo la rotatoria di via Ugo Ojetti, in prossimità di un complesso residenziale. Scopo dell’intervento: garantire maggiore sicurezza ai pedoni, rendendo più visibili le strisce, anche di notte. Il lavoro eseguito da Anas, frutto di una convenzione con Roma Capitale, fa parte di un più ampio quadro di opere che interessano tutta la strada per una superficie di oltre 3 chilometri, con rifacimento di asfalto e segnaletica.

I nuovi segnalatori luminosi a Casal Boccone sono già attivi e, grazie all’alimentazione con pannelli fotovoltaici, funzionano h24.