Catalina Diaconu e la Settima Edizione della Masterclass Internazionale “Cetona – I giorni del pianoforte” 

Gli echi del Concerto che ha concluso la Settima edizione della Masterclass Internazionale “Cetona – I giorni del pianoforte” hanno risuonato a lungo per le vie del grazioso Borgo toscano quasi a volersi accomiatare degnamente dai numerosi appassionati di musica lì accorsi per l’atteso evento musicale.

Così Cetona, anche quest’anno come ad ogni inizio di settembre dal 2015, ha accolto i giovani musicisti di varie nazionalità riuniti a Cetona in scambi culturali e corsi di perfezionamento nell’arte interpretativa sotto la guida del M° Catalina Diaconu, pianista e docente di pianoforte che da anni promuove instancabilmente i giovani talenti nell’ambito di vari progetti artistici.

Inserita nella Quarta edizione del Festival Internazionale “La Musica dei Pre accademici – Una promessa per il futuro”, rassegna ideata nel 2017 dal M° Catalina Diaconu e dedicata ai musicisti in età pre universitaria, la Masterclass di Cetona, edizione 2022, organizzata in collaborazione con il Comune di Cetona, ha dato il suo benvenuto ai giovani di nazionalità italiana, inglese e moldava, allievi e studenti presso scuole ad indirizzo musicale, licei musicali, Università e Conservatori italiani.

I protagonisti del concerto finale che si è tenuto domenica 4 settembre presso la Sala SS. Annunziata di Cetona, Alexander Horsfall, Francesco Pignataro, Mihail Diaconu, Daniele Di Nardo Di Maio, Natalia Colantoni, Samuele Cuicchio hanno incantato il pubblico in un programma vario con musiche di J.S. Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin.

In un crescendo di emozioni, gli appassionati di musica presenti in sala hanno applaudito con entusiasmo l’evoluzione dei giovani musicisti guidati dal M° Catalina Diaconu e premiati alla fine dai calorosi apprezzamenti del Sindaco di Cetona il signor Roberto Cottini, nelle cui parole i protagonisti dell’evento hanno trovato il giusto riconoscimento del loro talento, dell’assiduo impegno di alta qualità e della passione con cui si dedicano alla sublime arte della musica.

Nel ringraziare tutti i partecipanti all’evento, il Sindaco di Cetona ha sottolineato l’importanza della pratica artistica e degli scambi culturali fra i giovani, in un mondo nel quale coltivare gli alti valori umani e culturali rappresenta uno degli strumenti più efficaci per affrontare le sfide che il contesto in cui viviamo ci propone.

Il pubblico e i giovani artisti, tutti pienamente appagati, si sono infine dato appuntamento alla prossima edizione 2023.

L’iniziativa della Masterclass Internazionale “Cetona – I giorni del pianoforte” è dovuta alla grande passione e dedizione della professoressa Catalina Diaconu e la cui risonanza va ormai ben oltre i confini della splendida cittadina toscana e che coinvolge anno dopo anno sempre più appassionati di musica provenienti da altre parti d’Italia e da altri Paesi.