Centocelle, via al riscatto del parco Madre Teresa di Calcutta: 2,8 milioni di euro contro il degrado

Un polmone verde sottratto alle ombre della marginalità per diventare un nuovo modello di socialità e sicurezza nella periferia orientale della Capitale.

Giovedì 18 giugno si aprirà ufficialmente il cantiere per la metamorfosi del parco Madre Teresa di Calcutta, snodo cruciale nel cuore del quartiere Centocelle.

L’intervento, finanziato con uno stanziamento da 2,8 milioni di euro all’interno del programma strategico comunale “100 parchi”, punta a rivoluzionare l’identità di un’area per troppo tempo rimasta ostaggio di episodi di incuria e microcriminalità, restituendola finalmente alla fruizione quotidiana dei residenti.

La filosofia del progetto varato dal Campidoglio non si ferma alla semplice manutenzione. L’obiettivo dell’amministrazione è l’occupazione positiva degli spazi pubblici: ridisegnare la mappa del parco per renderlo intrinsecamente sicuro, accessibile e vivo.

Il perimetro di 3,5 ettari subirà una profonda rimodulazione geometrica, incentrata sulla creazione di poli dedicati all’attività fisica, al gioco e all’aggregazione di quartiere, il tutto supportato da un radicale potenziamento della rete di illuminazione pubblica per cancellare le storiche zone d’ombra.

La Nuova Mappa del Verde

Il piano prevede la posa di percorsi pedonali completamente riqualificati, la nascita di una palestra all’aperto con attrezzature per il fitness e il calisthenics, aree ludiche inclusive recintate per i bambini, ampi spazi per lo sgambamento dei cani e settori dedicati a laboratori didattici all’aperto.

La novità più rilevante sotto il profilo urbanistico interesserà il versante di via delle Siepi. L’attuale vicolo cieco d’asfalto verrà definitivamente cancellato e de-pavimentato: la carreggiata stradale lascerà il posto all’estensione del prato, inglobando la superficie nel parco e creando un corridoio naturale sicuro in direzione dei vicini complessi scolastici, a tutela degli studenti e delle famiglie.

Lo Scudo Climatico: Materiali Drenanti e Nuovi Alberi

Accanto al tema della sicurezza e della vivibilità, il restyling affronta in chiave scientifica la sfida della transizione ecologica in un quadrante cittadino fortemente antropizzato e soffocato dalle ondate di calore estive.

L’avvio dei lavori risponde a un lungo e pressante pressing dei comitati civici e delle associazioni territoriali di Centocelle. Il parco, infatti, era finito ripetutamente al centro delle cronache locali per fenomeni di spaccio e bivacchi che avevano alimentato un forte senso di insicurezza, preoccupando soprattutto i genitori degli alunni delle scuole di prossimità.

I cantieri si svilupperanno per lotti funzionali consecutivi, una strategia logistica scelta per non privare completamente il quartiere del suo spazio verde durante i mesi dell’intervento e consentire una progressiva riappropriazione della natura da parte dei cittadini.

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