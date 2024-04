Cerimonie, cortei, e Gran Premio ciclistico: tutte le info sulla mobilità, per la Festa della Liberazione

Giovedì 25 Aprile, 79° Anniversario della Liberazione, previste in città cerimonie, cortei, manifestazioni e il consueto Gran Premio ciclistico della Liberazione.

Dalle 9 cerimonia all’Altare della Patria con l’intervento del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Dalla notte tra il 24 e il 25 aprile previsti divieti di sosta in piazza Venezia, via del Plebiscito, largo Enrico Berlinguer, piazza Ara Coeli (lato Vittoriano – dalla Cordonata del Campidoglio fino a piazza Venezia), piazza San Marco, via di San Venanzio, via di San Marco e piazza Madonna di Loreto.

Dalle 7:30 e sino alla conclusione della cerimonia, chiusure in piazza Venezia, piazza Madonna di Loreto, via degli Astalli (tra via dei Plebiscito e largo Enrico Berlinguer), via del Teatro Marcello (nella sola direttrice da Vico Jugario a piazza Venezia), piazza San Marco, piazza Ara Coeli.

Deviate-limitate, dalle 7:30, le linee di bus e tram C3, H, 8, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190, 492, 628, 715, 716, 781 e 916F.

Dalle 9 alle 14 Corteo dell’Associazione Partigiani da largo Benedetto Bompiani a piazzale Ostiense: divieti di sosta su largo Bompiani, viale Carlo Tommaso Odescalchi, piazza Eugenio Biffi, settore destro in direzione di circonvallazione Ostiense, slargo di viale Campo Boario altezza piazzale Ostiense. Deviazioni o limitazioni per le linee bus 23, 30, 77, 83, 160, 280, 671, 714, 715, 716, 718, 719, 775, 792.

Proiezione di film storici nell’area tra Piramide e Porta San Paolo: dalle 18:30 sarà chiusa via Raffaele Persichetti, dalle 20:30 una chiusura interesserà anche piazzale Ostiense, lato Campo Boario. Dalle 18:30 le linee di bus 23, 30, 77, 83, 280, 715, 716, 718, 719 e 775 saranno deviate.

Da Giovedì 25 e sino a Sabato 27, a Caracalla, tra le 9 e le 18 si svolgerà il Gran Premio ciclistico della Liberazione lungo l’itinerario: viale delle Terme di Caracalla (corsia laterale stadio delle Terme), via Antoniniana, viale Baccelli, largo Terme di Caracalla, viale delle Terme di Caracalla, via di Porta Ardeatina, piazzale Ostiense, viale Giotto, largo Fioritto, viale Baccelli, inversione altezza via Antoniniana e ritorno su viale Baccelli, largo Vittime del Terrorismo, viale delle Terme di Caracalla. Dalle 7:30 alle 19, tutti e tre i giorni, deviate le linee bus 160, 671, 714, 715 e 792.

Dalle 12:15 alle 13 si corre la Bike4Fun “Pedalata del dono” lungo l’itinerario viale delle Terme di Caracalla, viale di Porta Ardeatina, viale della Piramide Cestia, viale Aventino, Porta Capena, via dei Cerchi, piazza Bocca della Verità, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di san Gregorio, piazza di Porta Capena e di nuovo viale delle Terme di Caracalla. Possibili rallentamenti al passaggio dei ciclisti per le linee 3L, 23, 30, 44, 51, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 280, 628, 671, 714, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792 e C3.

Nel quadrante est, dalle 10:30 alle 14, manifestazione con corteo che si snoderà lungo l’itinerario largo delle Terme Gordiane, via Mariano Romiti, via Prenestina, via Olevano Romano, via Anagni, via Tor de’ schiavi, via Federico Delpino, piazza Teofrasto, via Filippo Parlatore, via dei Castani, piazza dei Gerani, viale delle Gardenie, via delle Campanule, piazza delle Iris, Via dei Ciclamini, via dei Gelsi, viale Palmiro Togliatti, via Molfetta, area verde di Via Locorotondo. All’evento parteciperanno circa 2 mila persone. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 5 – 14 – 19L – 313 – 412 – 450 – 451 – 542 – 544 – 556 – 558 – C5.

In piazza San Pietro Papa Francesco presiede l’incontro nazionale di Azione Cattolica; prevista la partecipazione di oltre 50 mila persone. Gli aggiornamenti sulla viabilità

