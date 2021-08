“Cetona – I Giorni del Pianoforte” VI Edizione, 2021

Lunedì 30 agosto 2021, alle ore 17,30, in Piazza Garibaldi a Cetona, ridente cittadina in provincia di Siena, si replicherà per il sesto anno consecutivo “Cetona – I Giorni del Pianoforte” con la VI edizione 2021, il Concerto dei partecipanti alle Masterclass di pianoforte tenute dal M° Catalina Diaconu.

Il concerto rappresenta una felice occasione di incontro fra i giovani musicisti che hanno frequentato negli anni, fin dal 2015, i corsi delle Masterclass di pianoforte “Cetona – I giorni del pianoforte”, un Progetto artistico e di alto valore educativo accolto sempre favorevolmente dall’Amministrazione del Comune di Cetona.

Nelle 5 edizioni sinora realizzate presso la splendida sala della Santissima Annunziata le Masterclass e i concerti finali dei partecipanti hanno beneficiato, oltre al sostegno del Comune di Cetona, delle collaborazioni con l’Istituto Musicale “H. W. Henze” e del Festival Internazionale “Cantiere d’Arte” di Montepulciano, del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, di patrocini di prestigio come quello dell’Ambasciata di Romania in Italia, Roma Città Metropolitana, Provincia di Roma, di collaborazioni con la Fondazione “L. Balestrieri” di Cetona, Associazione Piazze 2000, Emittente TV Teleidea Chianciano, Terme di Chianciano ed altri Enti che hanno contribuito al successo degli eventi.

“Dopo le severe restrizioni imposte dalla pandemia – ci ha detto il M° Catalina Diaconu – siamo entusiasti di poter ritornare a festeggiare insieme alla cittadinanza di Cetona ed agli ospiti della ridente cittadina – i risultati e la maturazione artistica dei nostri musicisti, in un ricco programma che ci porterà a viaggiare nel tempo da Bach, Galuppi, Mozart fino a G. Malipiero e agli amatissimi brani di F.P. Tosti per voce e pianoforte.

I giovani artisti cetonesi Samuele Cuicchio e Michele Diaconu daranno vita insieme ai loro amici musicisti Daniele Di Nardo Di Maio, Diego Pifferi, Giacomo Refolo e Christian Collia ad una piacevolissima “rimpatriata“ musicale, evidenziando ancora una volta quanto la Musica sia capace di riportare la gioia e la speranza nei cuori di tutti, anche nei momenti di difficoltà e in attesa che la vita riprenda il suo corso. Un ringraziamento sincero al tenore Christian Collia per la sua partecipazione all’evento e per i momenti di magia musicale rubati ad un’intensa attività artistica presso Teatri di prestigio in Italia e all’estero. Grazie di cuore alla cittadinanza di Cetona per l’affetto e il sostegno che ci dimostra da sempre, da anni, nel nostro sforzo di dare un contributo ad un’attività artistica formativa di qualità”.

Info e prenotazioni: Uff. Turistico di Cetona – Tel.: 0578 239143 -www.cetona.org