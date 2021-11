Christmas Contest: Papa Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti

Oggi, lunedì 22 novembre, Papa Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti e gli organizzatori del Christmas Contest, concorso canoro/musicale dedicato al tema del Natale. Francesco li ha ringraziati per avere, attraverso nuove canzoni natalizie, «messo le vostre capacità al servizio di un più ampio progetto educativo che si nutre della bellezza dell’arte».

Il concorso, promosso da Missioni Don Bosco e dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis, si è rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, invitati a produrre un brano inedito ispirato ai valori del Natale. I brani partecipanti sono stati 60, riconducibili ai generi musicali più diversi: dal folk al rock, dal blues al reggae, dal gospel al rap. Una giuria (composta da Roberto Cenci, Adriano Pennino, Silvia Notargiacomo, Dario Salvatori e Barbara Mosconi) ha selezionato gli 8 brani che saranno eseguiti durante la finale, che si terrà il 6 dicembre presso i presso i Forum Studios di Roma. I finalisti sono: Valentina Tioli, Valentina Campo, I Fake, I Reale, Valentina Carati, Soul Food Vocalist, Luca Menini e Matteo Faustini.

La serata, condotta da Giò Di Tonno e Giulia Sol, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti: la cantante franco-indonesiana Anggun, il flautista Andrea Griminelli, l’ecuadoriano compositore e suonatore di flauto di Pan Leo Rojas, il rapper Moreno, l’attrice e cantautrice italo-giapponese Hong-Hu Ada e il coro di voci bianche Le Dolci Note. I primi tre classificati si esibiranno, insieme ad artisti internazionali, durante il Concerto di Natale in Vaticano, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 la notte di Natale.

Nell’ambito del Christmas Contest, viene anche presentato il brano inedito «I colori del mondo», scritto da Mogol, con l’arrangiamento di Fio Zanotti e la produzione artistica di Fio Zanotti e Massimo Sarta, prodotto dalla Nazionale Italiana Cantanti ed interpretato da cantanti, musicisti e sportivi come Enrico Ruggeri, Bugo, Andrea Griminelli, Moreno, Riccardo Fogli, Ubaldo Pantani, il coro Le dolci note; i calciatori Belotti, Donnarumma, Immobile, Locatelli, in rappresentanza della nazionale azzurra vincitrice degli Europei; atleti medagliati ai recenti giochi olimpici tra cui Valentina Rodini (oro nel canottaggio), Luigi Busà (oro nel Karate), Vito dell’Aquila (oro nel taekwondo). L’iniziativa, denominata NATALE IN AZZURRO, vuole esaltare un anno di successi sportivi e simboleggiare la ripartenza da tutti attesa. All’iniziativa prenderanno parte anche gli otto finalisti del Christmas Contest* selezionati presso il Forum Studios di Roma.

Entrambe le iniziative serviranno per promuovere un grande progetto missionario, denominato Il Congo è il cuore dell’Africa – aiutaci a farlo battere, che vede le Missioni Don Bosco e la Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis collaborare per dare, attraverso la formazione professionale e l’educazione, un futuro ai 224 studenti del Centro Professionale di Masina ed ai 120 alunni della scuola materna ed elementare della Casa della Pace di Kikwit. Maggiori informazioni sul sito www.christmascontest.it.

L’intera manifestazione, nelle sue due componenti di concorso canoro e brano solidale, è organizzata da Prime Time Promotions, in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti e Forum Studios (gli studi di registrazione fondati, tra gli altri, dai più grandi autori di colonne sonore cinematografiche come i maestri Luis Bacalov, Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Bruno Nicolai).

Hanno dato il proprio patrocinio: Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Associazione fonografici Italiani (AFI) e Conservatorio di Musica Agostino Steffani.

Per il Christmas Contest, Media Partner: Il Tempo e TV Sorrisi e Canzoni – Radio ufficiale: R101. Sponsor ufficiale: GIVOVA spa.