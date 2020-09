Cimiteri: Due nuove interrogazioni nel lassismo di Roma Capitale

Abbiamo predisposto due nuove ennesime interrogazioni sulla questione dei cimiteri, Verano, Prima Porta e Laurentino su tutti, che peraltro fa seguito a numerosi atti tra cui esposti alla magistratura, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e varie sedute di commissione che in questi quattro anni di amministrazione grillina non sono riusciti a svegliare il Sindaco dal suo torpore che su questo tema è stato totalmente assente lasciando sprofondare nel degrado più assoluto il luogo di riposo dei nostri cari.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Secondo le ultime notizie che ci giungono dai visitatori del cimitero monumentale del Verano, per colpa dei mancanti investimenti di Roma Capitale, l’Ama non interviene sulle tombe abbandonate ma si limita a delimitarle con recinzioni che rimangono sul luogo per svariati anni, le lapidi sono sfondate con le casse a vista. Dall’accesso agli atti che ci è stato consegnato abbiamo scoperto della copiosa corrispondenza tra l’Ama e l’amministrazione oltre che con la Raggi che si è completamente disinteressata della necessità di intervenire sulla manutenzione straordinaria, con determine dirigenziali approvate ma subito dopo revocate dal dipartimento ambiente. È diventato pericoloso transitare soprattutto dentro il Verano, ma ci dicono anche presso il Flaminio dove recentemente abbiamo documentato anche con dei video i gravissimi pericoli e degrado, in quanto sono frequentati da malviventi con furti sempre denunciati anche dall’ex direttore dei cimiteri per non parlare del fatto che, intorno alle muro di cinta del Verano, da anni sono accampate roulotte di rom che fanno i bisogni a cielo aperto ed usano i bagni cimiteriali per lavare le stoviglie e per l’igiene personale. Grida vendetta poi il totale immobilismo sul cimitero Laurentino dove negli anni scorsi il Comune era stato più volte avvertito dell’esaurimento dei posti e già dall’inizio del 2017 l’Ama aveva inviato il progetto preliminare per l’ampliamento chiedendo inutilmente l’indizione della conferenza dei servizi. Notizie in parte inserite nella memoria di giunta dell’agosto del 2017 da parte della ex assessora Pinuccia Montanari, poi cacciata dalla Raggi che, si ripete, in questi ulteriori tre anni si è totalmente disinteressata dei nostri defunti preoccupandosi invece di elargire consulenze per decine di migliaia di euro, come nel caso di quella concessa a Gianluca Colombini della Elsi Servizi che avrebbe dovuto essere revocata per incompatibilità. I nostri cari defunti meritano rispetto e, nel totale immobilismo della giunta Raggi, continueremo le nostre battaglie anche perché le famiglie giustamente sono sempre più deluse ed arrabbiate”.