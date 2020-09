Cimitero Verano, Ama: massima attenzione per decoro e sicurezza

“AMA – Cimiteri capitolini – afferma l’zienda in un comunicato – è fortemente impegnata per assicurare il decoro a 360 gradi, con interventi di pulizia quotidiana, nelle aree pubbliche del Cimitero Monumentale del Verano: un vero e proprio museo all’aperto che si estende per ben 80 ettari. Massima è anche l’attenzione per la sicurezza dei visitatori, attraverso un sistema di videosorveglianza attivo H24 e un servizio di vigilanza in presidio costante. Il personale aziendale, inoltre, opera in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, alle quali vengono denunciati eventuali furti, danneggiamenti o altri episodi degni di nota.

Per quanto riguarda poi le tombe storiche in concessione, secondo quanto prevede il vigente Regolamento, spetta ai privati la loro cura e manutenzione che non ricade quindi sull’intera collettività. AMA – Cimiteri Capitolini è comunque impegnata in un programma di controllo e recupero delle tombe private in stato di abbandono, basato sulla messa in sicurezza di quelle più trascurate, sulla verifica e ricerca degli eredi dei concessionari e sull’invito agli stessi a provvedere alle dovute opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, pena la decadenza della concessione”.